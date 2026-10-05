Disney+ entra nella Carta Giovani Nazionale: 4,99 euro per 4 mesi

Chi ha tra i 18 e i 35 anni e vive in Italia può ora contare su uno sconto concreto per lo streaming, perché Disney+ ha aderito ufficialmente alla Carta Giovani Nazionale con un abbonamento a 4,99 euro al mese per i primi quattro mesi. Il progetto è promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punta a rendere più accessibili cultura e tempo libero alle nuove generazioni.

L’accordo si inserisce in un quadro più ampio di sostegno ai ragazzi. Chiunque possieda il documento digitale può sfruttare una promozione dedicata che abbassa il costo d’ingresso alla piattaforma e apre le porte a un catalogo molto vario, che va dai grandi classici dell’animazione alle produzioni originali più recenti, quelle che stanno contribuendo a ridisegnare il panorama televisivo di oggi.

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Disney+: come funziona l’offerta e dove attivarla

Il meccanismo è piuttosto lineare. Tutti i giovani che hanno attivato la Carta Giovani Nazionale possono abbonarsi a Disney+ pagando 4,99 euro al mese per i primi quattro mesi, un risparmio che permette di esplorare con calma il servizio e recuperare le uscite degli ultimi tempi. Il passaggio obbligato è l’App IO, lo strumento con cui si gestisce la carta e che raccoglie i servizi della Pubblica Amministrazione rivolti ai cittadini.

Basta entrare nella sezione riservata alle agevolazioni dell’app, dove gli utenti idonei trovano il coupon oppure il link diretto per attivare lo sconto. Va ricordato che la tessera esiste soltanto in formato digitale ed è riservata ai residenti in Italia. Secondo le istituzioni lo scopo principale della misura è incoraggiare la partecipazione ad attività culturali e ricreative, migliorando la qualità della vita dei ragazzi e accompagnandone la crescita personale grazie a un accesso più semplice a beni e servizi di rilievo.

Cosa offre il catalogo di Disney+

Una volta dentro, gli abbonati trovano i marchi che costituiscono l’ossatura della piattaforma, cioè Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. A questi si affiancano le sezioni dedicate a ESPN e Hulu, il brand di intrattenimento generalista che raccoglie serie più adulte e apprezzate dalla critica, spesso distribuite con l’etichetta FX o 20th Century Studios.

Il vero punto forte è la varietà. Si passa senza fatica dai film di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel alle avventure spaziali della saga di Star Wars, fino ai documentari naturalistici in alta definizione firmati National Geographic. La presenza di contenuti sportivi e di serie drammatiche di qualità rende il servizio interessante per un pubblico molto eterogeneo, che cerca tanto lo svago leggero quanto il racconto d’autore.

Il catalogo poi si rinnova di continuo nel corso dell’anno. Tra le serie TV spicca The Bear di FX, che ha alzato l’asticella della narrazione contemporanea, mentre The Shards promette atmosfere cupe e coinvolgenti. Non mancano le grandi saghe, come il progetto Lucasfilm Star Wars: The Mandalorian and Grogu, e nemmeno i titoli legati alla ricerca storica come Pompei: Fuori dal Tempo, serie National Geographic condotta da Tom Hiddleston.

Una scelta rivolta al pubblico più giovane

L’ingresso nel circuito della Carta Giovani Nazionale viene presentato da Disney+ come un segnale di vicinanza ai ragazzi, più che come una semplice operazione commerciale. Per uno studente o per chi ha appena iniziato a lavorare l’intrattenimento può pesare parecchio sul bilancio mensile, e un’agevolazione del genere alleggerisce la spesa. La piattaforma si è detta orgogliosa di far parte di questo circuito istituzionale e ha sottolineato come lo streaming possa diventare uno strumento di connessione e di condivisione di valori.

Sul fronte tecnico il servizio offre il supporto al 4K HDR e all’audio Dolby Atmos sui dispositivi compatibili, elementi che insieme a una narrazione inclusiva contribuiscono a consolidare la posizione di Disney+ come protagonista del mercato italiano. La promozione da 4,99 euro al mese per quattro mesi resta attivabile direttamente dall’App IO da parte di chi rientra nella fascia d’età prevista.

Fonte: TecnoAndroid