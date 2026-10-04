Digitale terrestre, nuove frequenze attive e Rai 4K in DVB-T2

Da oggi sono attive le nuove frequenze del digitale terrestre, con una serie di cambiamenti che riguardano i principali multiplex nazionali. Per ricevere i canali aggiornati non servono interventi particolari. Basta avviare una ricerca automatica dei canali direttamente dal televisore o dal decoder e il sistema si occupa del resto, riposizionando le emittenti sulle nuove frequenze. Il quadro generale però merita uno sguardo più da vicino, perché la mappa cambia a seconda del gestore e, in alcuni casi, anche della regione di residenza.

Le frequenze Rai tra regioni diverse e il nuovo DVB T2

Il caso più articolato è quello del MUX R della Rai, che non trasmette sullo stesso canale in tutta Italia. In Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata viaggia sul canale 30 a 546 MHz. Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna lo ricevono invece sul canale 43 a 650 MHz, mentre Rieti e Arezzo fanno storia a sé con il canale 45 a 666 MHz. Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia si sintonizzano infine sul canale 37 a 602 MHz. Qui trovano posto Rai 1 HD, Rai 2 HD, le edizioni regionali di Rai 3 TGR, Rai News 24 e Rai 3 HD sulla posizione 103.

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Il MUX A resta sul canale 26 a 514 MHz e ospita Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport HD e Rai Scuola HD, insieme a tutta l’offerta radiofonica del servizio pubblico, da Rai Radio 1 fino a No Name Radio. Più interessante sul fronte tecnologico è il MUX B in DVB T2, trasmesso sul canale 40 a 626 MHz con una capacità disponibile di 36,50 Mbps, decisamente superiore agli altri multiplex. Su questa frequenza compaiono Rai 4K alla posizione 101, Rai Play alla 201, Rai Radio 2 Visual HD e Rai Play Sound. Ci sono poi le versioni provvisorie di Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD rispettivamente su 501, 502 e 503, oltre a RTV San Marino sulla 550.

Mediaset, LA7 e gli altri operatori nazionali

Sul versante Mediaset i multiplex sono tre. Il primo lavora sul canale 46 a 674 MHz e raccoglie Iris HD, 27Twentyseven HD, La5 HD, Mediaset Italia2 HD, TGCOM24 HD e diverse radio come Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Virgin Radio. Il secondo, sul canale 36 a 594 MHz, trasmette QVC HD, Cine34 HD, Focus HD, TOPcrime HD, Boing, Boing Plus e Cartoonito. Il terzo è quello delle reti ammiraglie e usa il canale 38 a 610 MHz, con qualche eccezione. In Sardegna si passa ai canali 29 e 38, in Sicilia al canale 24 a 498 MHz e lo stesso vale per la Calabria, escluse però le province di Cosenza e Crotone. Qui vanno cercati Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20 Mediaset HD e Mediaset Extra HD, affiancati da un canale di prova in HEVC main10 sulla posizione 200.

Il MUX D FREE occupa il canale 24 a 498 MHz su gran parte del territorio, ma lungo la fascia tirrenica, cioè in Liguria e in parte di Toscana, Umbria, Lazio e Campania, si sposta sul canale 23 a 490 MHz. È il contenitore di molte emittenti minori, tra cui Padre Pio TV, Maria Vision, Radio Radio TV, Cusano News 7 e Radio Margherita Più. Per LA7 il riferimento è il multiplex Cairo Due, ricevibile sul canale 25 a 506 MHz oppure sul 33 a 570 MHz, dove si trovano LA7 HD, LA7Cinema, France 24 e Caccia e Pesca.

Completano il quadro i tre multiplex Persidera. Il primo, sul canale 44 a 658 MHz o sul 32 a 562 MHz, porta NOVE, Sportitalia HD, Deejay TV HD, Discovery Turbo e Radio Deejay. Il secondo passa dal canale 48 a 690 MHz o dal 42 a 642 MHz e contiene TV8 HD, Cielo, TV2000, Sky TG24, SuperTennis e Radio Italia TV. Il terzo, infine, è sintonizzato sul canale 47 a 682 MHz oppure sul 45 a 666 MHz e offre Real Time, Food Network, Discovery, Giallo, DMAX, Gambero Rosso, Class CNBC e l’intera famiglia di canali legati a RTL 102.5.

Fonte: TecnoAndroid