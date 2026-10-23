Digitale terrestre, cambiano le frequenze di Rai e Mediaset

Da alcune ore molti italiani si ritrovano davanti al televisore con un segnale instabile o con alcuni canali spariti del tutto, e il motivo è uno soltanto. Le frequenze del digitale terrestre sono state aggiornate ancora una volta, con modifiche che toccano diversi multiplex nazionali. Per far tornare tutto alla normalità basta avviare una ricerca automatica dei canali dal menù del proprio apparecchio, così il televisore può ritrovare ogni emittente nella posizione giusta senza perdere tempo con impostazioni manuali.

I multiplex Rai e le frequenze cambiano da regione a regione

Il caso più articolato riguarda il MUX R Rai, quello che trasporta Rai 1, Rai 2, Rai 3 con le edizioni regionali del TGR e Rai News 24. In Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata viaggia sul canale 30 a 546 MHz. In Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna si trova invece sul canale 43 a 650 MHz, mentre Rieti e Arezzo fanno storia a sé con il canale 45 a 666 MHz. Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia ricevono lo stesso pacchetto sul canale 37 a 602 MHz.

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Più lineare la situazione del MUX A, sul canale 26 a 514 MHz in tutta Italia. Qui sono raccolti Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo e Rai Sport, insieme a una lunga serie di emittenti radiofoniche come Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Isoradio e Rai Radio Kids. Il MUX B occupa il canale 40 a 626 MHz e usa una modulazione QAM256 che garantisce 36,50 Mbps disponibili. Al suo interno compaiono Rai 4K alla posizione 101, le versioni provvisorie di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 alle posizioni 501, 502 e 503, oltre a RTV San Marino al numero 550.

Mediaset, quali canali si spostano e dove

Anche il gruppo di Cologno Monzese distribuisce la propria offerta su tre multiplex distinti. Il MUX Mediaset 1 è sul canale 46 a 674 MHz e ospita Iris, 27Twentyseven, La5, Mediaset Italia2 e TGCOM24 in alta definizione, accanto a radio come R101, Radio Monte Carlo, Radio 105 e Virgin Radio. Il MUX Mediaset 2 trasmette sul canale 36 a 594 MHz con QVC, Cine34, Focus, TOPcrime, Boing, Boing Plus e Cartoonito.

Il pacchetto più seguito resta il MUX Mediaset 3, quello di Rete4, Canale5, Italia1, 20 Mediaset e Mediaset Extra. Di norma si sintonizza sul canale 38 a 610 MHz, ma con alcune eccezioni importanti. In Sardegna si riceve sul canale 29 a 538 MHz oltre che sul 38, mentre in Sicilia passa al canale 24 a 498 MHz. Lo stesso vale per la Calabria, con l’esclusione delle province di Cosenza e Crotone.

La7, Persidera e gli altri pacchetti nazionali

Il MUX Cairo Due si trova sul canale 25 a 506 MHz oppure sul canale 33 a 570 MHz e contiene LA7 HD, LA7Cinema, France 24 e Caccia e Pesca, più numerose emittenti tematiche nella fascia dei numeri 120 e 160. Sul fronte Persidera i multiplex sono tre. Il primo usa il canale 44 a 658 MHz o il 32 a 562 MHz e porta Nove, Discovery Turbo, Sportitalia, Deejay TV, Radio Capital, Radio Deejay e Radio Maria. Il secondo è sul canale 48 a 690 MHz o sul 42 a 642 MHz con TV8, Cielo, TV2000, K2, Frisbee, Super!, Sky TG24 e SuperTennis. Il terzo occupa il canale 47 a 682 MHz o il 45 a 666 MHz e raccoglie Real Time, Food Network, RTL 102.5, Discovery, Giallo, DMAX, Gambero Rosso e Class CNBC.

C’è poi il MUX D Free, che in gran parte del Paese viaggia sul canale 24 a 498 MHz. Nelle zone affacciate sulla fascia tirrenica, in particolare Liguria e alcune aree di Toscana, Umbria, Lazio e Campania, si sposta invece sul canale 23 a 490 MHz. Tra le emittenti trasportate figurano Padre Pio TV, Cusano News 7, Radio Radio TV e Maria Vision.

Fonte: TecnoAndroid