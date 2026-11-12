Dieta e psicopatia: il legame passa dai microbi nel corpo

Il vecchio detto secondo cui siamo ciò che mangiamo non va preso proprio alla lettera, eppure tra alimentazione e psicopatia un legame esiste davvero. L’idea che un piatto possa influenzare qualcosa di così profondo come i tratti psicopatici sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ma il punto di partenza è molto più concreto e riguarda chi abita il nostro corpo insieme a noi. Perché il corpo umano non è affatto un territorio esclusivo. Le cellule umane sono in netta minoranza rispetto a una folla di ospiti microscopici che vivono al loro interno e che, a quanto pare, potrebbero avere un ruolo inatteso.

Dieta e psicopatia: il corpo umano come territorio conteso dai microbi

Il quadro che emerge ha qualcosa di quasi inquietante. Le cellule che compongono un essere umano vengono superate in numero dai microbi, una sorta di esercito invisibile che si è insediato nell’organismo come un ladro di corpi silenzioso. Detta così può sembrare una provocazione, ma è proprio questa sproporzione a rendere interessante la questione. Se gli inquilini microscopici sono più numerosi dei padroni di casa, viene spontaneo chiedersi quanto peso abbiano nelle decisioni che riguardano l’intero edificio.

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La domanda che circola è volutamente un po’ teatrale e riguarda cosa stiano tramando questi minuscoli coinquilini. Non si tratta ovviamente di un complotto nel senso stretto del termine. Il punto è che una presenza così massiccia difficilmente resta senza conseguenze, e la curiosità scientifica si concentra proprio su quello che questa popolazione di microrganismi riesce a fare dentro di noi. Ed è qui che il discorso si sposta dal semplice dato numerico a qualcosa di più sottile.

Dalla dieta ai tratti psicopatici, un filo sottile

Il collegamento con la tavola nasce proprio da questa convivenza forzata. Quello che finisce nel piatto non nutre soltanto le cellule umane ma arriva anche a questa enorme comunità microbica, che quindi dipende in parte dalle scelte alimentari di chi la ospita. Ecco perché la dieta entra in gioco in un tema che a prima vista sembrerebbe lontanissimo dal cibo come la psicopatia.

Va detto con chiarezza che l’espressione siamo ciò che mangiamo resta un’esagerazione. Nessuno sostiene che un certo menu trasformi una persona in uno psicopatico da un giorno all’altro. Il messaggio è molto più sfumato e si limita a indicare che tra ciò che si mangia e i tratti psicopatici esiste una connessione, mediata in qualche modo da questi abitanti microscopici che superano per numero le nostre stesse cellule.

Proprio questa sfumatura rende il tema affascinante. L’immagine classica della personalità come qualcosa di scolpito esclusivamente nella mente e nell’educazione lascia spazio a una visione più ampia, in cui anche il corpo e i suoi ospiti diventano parte dell’equazione. I microbi non sono più semplici passeggeri ma attori potenzialmente coinvolti in dinamiche che vanno ben oltre la digestione.

Il titolo stesso della questione gioca su questo doppio registro. Da un lato smonta il luogo comune secondo cui l’alimentazione definirebbe in modo totale chi siamo. Dall’altro apre a un’ipotesi che sorprende parecchio, cioè che proprio quel rapporto tra cibo e microrganismi possa avere un collegamento con la psicopatia. Due affermazioni che sembrano contraddirsi e che invece convivono senza problemi, perché un conto è dire che il cibo determina tutto e un altro è riconoscere che ha un qualche legame con aspetti del carattere.

Alla base di tutto rimane quel dato di partenza così spiazzante. Le cellule umane sono in minoranza rispetto ai microbi che popolano l’organismo, e tra ciò che si porta in tavola e i tratti psicopatici un legame è stato effettivamente individuato.

Fonte: TecnoAndroid