Destiny 3, Bungie lascia indizi nel nuovo post su Destiny 2

Il futuro di Destiny 3 è ancora pieno di incertezze, ma qualcosa finalmente si muove. Bungie ha pubblicato un lunghissimo post sul proprio sito ufficiale dedicato ai piani per Destiny 2, e tra le righe sembra spuntare anche qualche teaser che potrebbe riguardare un nuovo capitolo della serie. Nessun annuncio esplicito, nessuna data, nessun nome confermato. Soltanto qualche indizio lasciato cadere con una certa prudenza, quanto basta per accendere la curiosità di chi segue da anni le vicende dello sparatutto. L’aggiornamento era atteso da giorni. Lo studio aveva promesso di fare chiarezza a breve e alla fine ha mantenuto la parola, condividendo un testo corposo che affronta diversi temi legati alla saga. Il punto centrale, almeno sulla carta, resta Destiny 2 e il suo presente. Il resto del discorso invece scivola su un terreno decisamente più sfumato, e proprio lì si concentra l’attenzione della community.

L’unvaulting di Destiny 2 al centro dell’aggiornamento

Il cuore del messaggio è l’unvaulting di Destiny 2. Il termine indica il recupero di contenuti che in passato erano stati messi da parte, letteralmente chiusi in una sorta di cassaforte digitale e resi non più accessibili. Bungie ne parla in maniera diretta, ed è forse la parte più concreta dell’intero comunicato, quella su cui lo sviluppatore sembra avere le idee più nette. Per chi gioca ancora oggi al titolo si tratta di un argomento tutt’altro che secondario. La gestione dei contenuti rimossi è da tempo uno dei temi più discussi attorno al gioco, e il fatto che lo studio abbia scelto di dedicarci un approfondimento ufficiale dice molto sull’importanza che attribuisce alla questione. Il post però non si ferma qui e allarga lo sguardo, andando a toccare aspetti che riguardano l’intero franchise e non soltanto il capitolo attuale.

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Un terzo capitolo tra indizi e frasi volutamente vaghe

È proprio nella seconda parte del testo che le cose si fanno più interessanti, e anche più nebulose. Bungie affronta altri argomenti in modo piuttosto vago, senza scendere nei dettagli e senza sbilanciarsi davvero. Alcuni di questi passaggi, secondo una lettura abbastanza diffusa, potrebbero riferirsi a un terzo capitolo della saga. Un’ipotesi, nulla di più, ma sufficiente a riaprire una discussione che va avanti da tempo tra gli appassionati.

La domanda è sempre la stessa, ossia se Destiny 3 si farà oppure no. Il comunicato non offre una risposta netta e anzi sembra quasi voler tenere aperte tutte le porte. I riferimenti a un possibile nuovo capitolo restano infatti sospesi, più accennati che dichiarati, come se lo studio volesse lasciar intravedere una direzione senza però impegnarsi pubblicamente su qualcosa di definito.

Questa ambiguità ha un peso preciso. Da una parte alimenta le speranze di chi aspetta un seguito, dall’altra conferma quanto il futuro della serie sia ancora lontano dall’essere tracciato con chiarezza. Le parole scelte da Bungie sono misurate, calibrate con attenzione, e lasciano spazio a interpretazioni diverse. Nessuna conferma ufficiale, insomma, ma nemmeno una smentita. Per ora quindi il quadro è questo. Destiny 2 resta al centro dei piani immediati dello studio, con l’unvaulting come tema principale, mentre l’eventuale arrivo di Destiny 3 rimane avvolto da molte incognite, appena suggerito da qualche teaser disseminato all’interno di un aggiornamento lungo e articolato pubblicato sul sito ufficiale di Bungie.

Fonte: TecnoAndroid