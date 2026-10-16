De-estinzione del dodo: Colossal usa l’AI per trovare i geni

Il progetto di Colossal dedicato alla de-estinzione del dodo ha annunciato un aggiornamento importante, e questa volta la novità passa dall’intelligenza artificiale. L’azienda ha infatti presentato una nuova piattaforma AI pensata per andare a caccia dei geni necessari a riportare in vita questo celebre uccello estinto. Da una parte c’è un animale scomparso, dall’altra una tecnologia che guarda avanti, e i due mondi adesso si incontrano dentro lo stesso laboratorio.

L’idea di fondo non cambia. Il programma di Colossal punta a ricostruire il dodo partendo dalla sua eredità genetica, e il passaggio più delicato resta proprio quello di capire quali tratti del DNA servano davvero. Ed è qui che entra in gioco il nuovo strumento, chiamato a individuare le informazioni genetiche indispensabili all’impresa.

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Una piattaforma AI per trovare i geni giusti

Il cuore dell’annuncio è tutto nella nuova piattaforma di intelligenza artificiale. Il suo compito è piuttosto chiaro anche per chi non mastica genetica ogni giorno: cercare i geni necessari per il progetto. Detto in modo semplice, si tratta di un sistema che lavora come un segugio digitale dentro una quantità enorme di dati biologici, con l’obiettivo di scovare quei pezzi di codice che rendevano il dodo quello che era.

Per un’iniziativa ambiziosa come la de-estinzione, avere uno strumento del genere significa affrontare in modo più mirato il lavoro di ricerca. Il progetto non si limita più a studiare un uccello estinto, ma affida a un software avanzato la parte di indagine che riguarda l’identificazione genetica. Un cambio di passo che Colossal ha voluto rendere pubblico proprio con questo aggiornamento.

Non è un dettaglio da poco. Riportare in vita una specie scomparsa vuol dire prima di tutto sapere cosa cercare, e la scelta di puntare sull’AI indica la direzione presa dall’azienda per rispondere a questa esigenza. La caccia ai geni, insomma, diventa anche una questione di calcolo e di analisi automatica.

Il dodo incontra la tecnologia

C’è qualcosa di quasi simbolico in tutta questa storia. Il dodo, da sempre associato all’idea stessa di estinzione, finisce ora al centro di uno dei settori tecnologici più discussi del momento. Un uccello estinto che incontra l’intelligenza artificiale è un’immagine che sintetizza bene lo spirito del progetto portato avanti da Colossal.

L’aggiornamento conferma che il lavoro sulla de-estinzione del dodo continua e si arricchisce di nuovi strumenti. La piattaforma AI annunciata dall’azienda è stata pensata proprio per dare la caccia ai geni necessari a far rinascere l’animale, e rappresenta la novità principale comunicata in questa fase del programma.

Fonte: TecnoAndroid