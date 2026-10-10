DC Studios, Skydance conferma il futuro del DCU con Gunn e Safran

Il futuro del DCU sembra più solido del previsto. Skydance, la nuova realtà nata dall’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, ha messo nero su bianco le proprie intenzioni sull’universo condiviso dei supereroi DC e il messaggio è piuttosto chiaro. Nessun taglio in vista per il progetto guidato da James Gunn e Peter Safran, almeno stando a quanto comunicato in queste ore. Anzi, la società parla apertamente di una visione di lungo periodo che abbraccia cinema, televisione, animazione e videogiochi.

Nei mesi scorsi non erano mancati i timori. Con un’operazione di questa portata, molti appassionati avevano iniziato a chiedersi se i neonati DC Studios sarebbero sopravvissuti al terremoto societario oppure se il nuovo corso avrebbe scelto di ripartire da zero. Un’ipotesi che avrebbe spazzato via il lavoro impostato da Gunn e Safran prima ancora che il nuovo universo potesse davvero prendere forma.

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Skydance dedica uno spazio ai DC Studios

Per ora, però, le cose sembrano andare nella direzione opposta. Sul sito ufficiale di Skydance c’è infatti una sezione specifica riservata ai DC Studios, inserita nell’elenco dei marchi che fanno capo al gruppo. Nella descrizione si legge che lo studio “si impegna a costruire un’architettura creativa a lungo termine per esprimere la forza e la meraviglia del DC Universe attraverso cinema, TV, animazione e videogiochi sotto un’unica bandiera”.

Una dichiarazione che pesa, soprattutto per chi temeva un ennesimo reset del franchise. Il testo prosegue citando anche le prossime uscite, compreso Clayface, e sottolinea che “il prossimo capitolo di questo dinamico e completamente nuovo DCU porterà sugli schermi di tutto il mondo una serie di nuovi straordinari personaggi e mondi”. Parole che lasciano intendere una continuità piena con il percorso già avviato.

A rafforzare questa impressione arrivano anche le notizie sul fronte dirigenziale. Secondo quanto emerso di recente, Safran e Gunn hanno incontrato David Ellison, uno degli amministratori delegati di Skydance, e resteranno al loro posto. La coppia continuerà quindi a guidare lo studio, garantendo una certa stabilità a un progetto che ha bisogno di tempo per crescere e consolidarsi.

Cosa aspetta il DCU tra film, serie e videogiochi

Il calendario dell’universo DC si presenta piuttosto ricco. La serie Lanterns si è conclusa da poco, anche se circolano già voci su una possibile seconda stagione. Il prossimo appuntamento sarà proprio Clayface, il film dedicato a uno dei villain più particolari dell’universo di Batman.

Subito dopo toccherà a Man of Tomorrow, atteso per il prossimo anno, e a The People Vs. Gorilla Grodd, un mockumentary in stile true crime che dalle immagini trapelate dal set sembra promettere parecchio divertimento. Un titolo che mostra la volontà di sperimentare con toni e formati diversi, senza limitarsi al classico cinecomic. Anche l’animazione e il mondo dei videogiochi avranno il loro spazio. Per il 2028 è previsto Dynamic Duo, mentre diversi giochi legati al DCU sarebbero in fase di sviluppo, anche se al momento si tratta ancora di indiscrezioni non confermate ufficialmente.

Fonte: TecnoAndroid