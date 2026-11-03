DAZN, torna il limite ai dispositivi: ecco quanti per ogni piano

Chi ha un abbonamento DAZN farebbe bene a dare un’occhiata alle nuove condizioni del servizio, perché la piattaforma ha reintrodotto un limite ai dispositivi che è possibile associare a ciascun account. Si tratta di una restrizione scomparsa nell’estate del 2024 e che adesso ritorna con soglie differenti in base al piano scelto. Il dettaglio curioso è che la modifica è operativa dal 10 settembre 2026, eppure buona parte degli abbonati non ne è ancora al corrente. DAZN infatti non ha comunicato il cambiamento in maniera diretta ai clienti già esistenti e così la novità è passata quasi sotto silenzio.

Prima di entrare nei numeri conviene chiarire un equivoco piuttosto comune. Qui non si parla di quanti schermi si possono utilizzare nello stesso momento. Quel vincolo, cioè le visioni in contemporanea, non è mai stato eliminato e resta valido come prima. La nuova regola riguarda invece il totale dei dispositivi registrabili, ovvero quanti apparecchi in tutto possono essere collegati al proprio profilo, indipendentemente dal fatto che vengano usati insieme oppure no.

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Quanti dispositivi si possono associare con ogni piano DAZN

Stando alle condizioni aggiornate, le soglie cambiano parecchio da un’offerta all’altra. I piani Full, MyClubPass, Goal e Sports consentono di registrare al massimo 5 dispositivi. Chi ha sottoscritto DAZN Family ha a disposizione un margine più ampio, con un tetto fissato a 9 apparecchi. Molto più stretto invece lo spazio per le formule pensate esclusivamente per lo smartphone, cioè Full Mobile e MyClubPass Mobile, che si fermano a 2 dispositivi. Quest’ultimo piano, vale la pena ricordarlo, è disponibile tramite TIM insieme a TIMVISION. Le differenze rispecchiano in modo abbastanza evidente la natura delle singole offerte, con il pacchetto pensato per la famiglia che ammette più apparecchi e quelli nati per la visione sul telefono confinati a un numero ridotto.

Sostituzioni limitate a una volta al mese

Cosa succede quando si raggiunge la soglia e serve aggiungere un nuovo apparecchio? In quel caso bisogna rimuovere uno dei dispositivi già registrati e rimpiazzarlo con quello nuovo. Fin qui niente di strano, ma c’è un’ulteriore stretta da considerare. La sostituzione dei dispositivi è consentita al massimo una volta al mese, quindi non si può cambiare telefono, tablet o televisore a piacimento senza fare i conti con questo paletto.

Esiste comunque un’eccezione. In caso di furto o smarrimento documentati, DAZN prevede la possibilità di procedere con la sostituzione anche se il limite mensile è già stato raggiunto. Inoltre la piattaforma si riserva la facoltà di modificare il numero massimo di cambi mensili consentiti, previo avviso all’utente. Un particolare tutt’altro che secondario, perché significa che le regole potrebbero essere ritoccate ancora in futuro.

Cosa cambia per chi era già abbonato

Il nodo più delicato riguarda chi aveva già un abbonamento DAZN attivo prima del 10 settembre. Al momento non è chiaro se i nuovi limiti valgano anche per i vecchi clienti oppure soltanto per chi sottoscrive un piano da quella data in avanti. La mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della società lascia pensare che almeno per ora chi era già iscritto potrebbe non essere ancora soggetto alle nuove regole. La situazione però è in evoluzione, e chi ha molti dispositivi collegati al proprio profilo farà bene a tenerla d’occhio nelle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid