DAZN introduce un bonus temporaneo per alcuni clienti

DAZN ha attivato un vantaggio inatteso per una parte dei suoi abbonati. La piattaforma offre l’uso simultaneo di due dispositivi collegati a reti differenti. Il beneficio resta valido fino al 31 dicembre 2025. L’iniziativa non riguarda l’intera base utenti ma solo i profili selezionati tramite comunicazione diretta. Gli interessati non devono eseguire alcuna modifica nelle impostazioni. La funzione si attiva infatti in modo automatico.

Questa possibilità elimina il vecchio vincolo della rete domestica condivisa. Ora è possibile seguire due eventi nello stesso momento anche da luoghi distanti. Un membro della famiglia può guardare una partita da casa. Un’altra persona può seguire un altro evento connessa a una rete mobile. Questo offre una libertà utile nel periodo delle feste. Gli spostamenti aumentano e il calendario sportivo diventa particolarmente ricco. L’opzione consente anche di seguire lo stesso evento da due posti differenti. L’esperienza resta identica a quella del piano standard. La novità riguarda solo la flessibilità della connessione. I contenuti disponibili non cambiano per nessun abbonato. Il catalogo resta quello previsto dal servizio. La modifica rimane limitata nel tempo. La piattaforma ha fissato un termine chiaro per il rientro alle regole originarie.

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Un vantaggio dato da DAZN che durerà fino alla fine dell’anno

Dal 1 gennaio 2026 la configurazione standard tornerà attiva automaticamente. Il sistema riporterà gli account alle impostazioni tradizionali senza interventi manuali. In pratica, due dispositivi potranno ancora essere utilizzati. Entrambi dovranno però tornare a usare la stessa rete domestica. Questa soluzione riflette la struttura tipica dell’abbonamento. L’opzione straordinaria viene quindi considerata un beneficio temporaneo. Gli utenti coinvolti possono sfruttare il bonus per tutte le competizioni di fine anno.

Il palinsesto propone appuntamenti rilevanti durante le festività. Le partite dei campionati principali attirano grande attenzione. Anche gli eventi internazionali offrono spettacolo e occasioni da non perdere. Tra gli incontri più attesi figura Faraoni contro Akira Junior. La sfida vale il titolo mondiale ISKA e richiama un pubblico numeroso. Gli spettatori potranno seguirla anche fuori casa. Questo rende il bonus particolarmente apprezzato nel fine settimana sportivo. L’offerta temporanea dimostra la volontà di rafforzare la fidelizzazione. Il regalo festivo risponde alle esigenze di mobilità degli utenti. La piattaforma garantisce così un’esperienza più agevole nei periodi più intensi. Gli abbonati selezionati possono quindi godersi settimane di maggiore libertà visiva. Il servizio continua a puntare su formule che ampliano la fruizione quotidiana.