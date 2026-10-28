DAZN Full costa meno: piano annuale a 29,99 euro e promo a 19,99

Il piano DAZN Full diventa più economico. La piattaforma di streaming sportivo ha aggiornato il listino del suo profilo principale con una serie di promozioni che toccano tutte le formule disponibili. Per chiunque, la versione annuale rateizzata scende a 29,99 euro al mese invece di 36,99, mentre il piano mensile senza vincoli passa a 39,99 euro al mese rispetto ai 46,99 del prezzo pieno. C’è poi un’offerta ancora più aggressiva, pensata solo per una parte degli utenti con account inattivo, che porta l’abbonamento a 19,99 euro al mese con rinnovo mensile libero.

Le offerte pubbliche e la promo riservata a pochi

Le nuove condizioni economiche del pacchetto DAZN Full consentono di accedere all’intero catalogo di eventi sportivi con un risparmio che arriva fino a 84 euro all’anno sulle sottoscrizioni aperte a tutti. Le strade percorribili sono due e cambiano soprattutto per il livello di impegno richiesto.

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La prima è il piano annuale diviso in 12 rate, che costa 29,99 euro al mese per dodici mesi anziché 36,99. Il risparmio complessivo rispetto al listino tocca proprio quegli 84 euro. La seconda è il piano mensile, proposto a 39,99 euro al mese invece di 46,99, con la possibilità di disattivare il rinnovo dando un preavviso di 30 giorni. Una soluzione più flessibile, insomma, per chi non vuole legarsi per un anno intero.

Accanto a queste formule DAZN ha riproposto, per un periodo limitato, una promozione ad personam decisamente interessante. Si tratta del piano mensile senza vincoli a 19,99 euro al mese per un anno, con uno sconto superiore al 50% rispetto al prezzo di listino di 46,99 euro. L’iniziativa non è però per tutti. È rivolta ad alcuni utenti selezionati che possiedono un account DAZN senza abbonamento attivo, e qui rientrano sia gli ex abbonati sia chi aveva creato un profilo gratuito senza mai convertirlo in uno a pagamento.

Capire se si rientra tra i fortunati è piuttosto semplice. Basta accedere al proprio profilo sul sito ufficiale, dove all’ingresso potrebbe comparire un popup con questa dicitura: “Oltre il 50% di sconto su DAZN Full. Vivi tutto lo sport di DAZN a soli 19,99 euro al mese per un anno. Massima flessibilità col piano mensile. Offerta valida fino al 3 novembre”. Se il banner non si mostra in automatico conviene comunque dare un’occhiata manualmente all’interno della sezione “Account”, dove va verificata la disponibilità del prezzo speciale.

Cosa include il piano Full e quando scadono gli sconti

Sul fronte dei contenuti, l’abbonamento DAZN Full punta forte sul pallone. Per quanto riguarda il calcio italiano sono comprese tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enilive e tutte le gare della Serie BKT. Chi segue anche i campionati esteri trova LaLiga EA Sports e la Liga Portugal Betclic.

Non c’è soltanto il calcio, però. Il pacchetto abbraccia una lunga lista di discipline, a partire dal volley con SuperLega e Serie A1, per poi passare al basket FIBA, alla NFL, alla UFC e alla boxe. Nell’offerta rientra anche la programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Quanto alla visione, il piano permette di usare due dispositivi in contemporanea, a patto che siano collegati alla stessa rete domestica e quindi allo stesso indirizzo IP.

Le promozioni aperte a tutti sul piano Full, quella da 29,99 euro per la formula annuale e quella da 39,99 euro per la mensile, restano attivabili direttamente dalla pagina principale del servizio. Per la promo riservata da 19,99 euro al mese, invece, la scadenza indicata agli utenti selezionati è fissata al 3 novembre.

Fonte: TecnoAndroid