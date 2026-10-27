Jeep Avenger 2026: listino tra benzina, mild hybrid ed elettrica

Il listino di Jeep Avenger si presenta aggiornato per il 2026, dopo il rinnovamento che ha interessato da poco la piccola SUV del marchio americano. Chi la sta valutando trova un’offerta costruita attorno a tre anime ben distinte, perché la vettura viene proposta con motorizzazione a benzina, in versione mild hybrid e anche in variante completamente elettrica.

Jeep Avenger rinnovata, tre strade per ogni esigenza

Il punto di partenza è proprio questa varietà di alimentazioni. La compatta di casa Jeep non obbliga a scegliere un’unica tecnologia e lascia aperte più possibilità a seconda dell’uso quotidiano e delle preferenze di chi guida. Da una parte c’è la soluzione tradizionale con il motore a benzina, dall’altra la proposta elettrificata in chiave ibrida leggera e infine quella a zero emissioni allo scarico, alimentata soltanto dalla batteria. Il recente aggiornamento ha riguardato tutta la gamma della SUV, che arriva quindi sul mercato con una veste rinnovata mantenendo intatta questa impostazione su più fronti. Benzina, mild hybrid ed elettrico convivono così all’interno della stessa famiglia di modelli.

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Dimensioni compatte, abitacolo rivisto e nuove tecnologie

Il restyling della Jeep Avenger 2026 introduce modifiche che coinvolgono sia la carrozzeria sia l’abitacolo. Il frontale conserva la caratteristica griglia a sette feritoie, ora illuminata, mentre i paraurti ridisegnati integrano protezioni antigraffio distribuite lungo il perimetro. Tra le novità figurano anche i fari LED Matrix, disponibili sugli allestimenti superiori, e una telecamera anteriore a 360 gradi, utile nelle manovre più impegnative.

La SUV misura 4,08 metri di lunghezza, con una larghezza di 1,78 metri e un’altezza di 1,53 metri. Queste proporzioni favoriscono gli spostamenti nei centri urbani senza rinunciare a una capacità di carico interessante: il bagagliaio arriva a 380 litri nelle versioni a benzina e mild hybrid, mentre la variante elettrica offre 355 litrin Anche la plancia beneficia di interventi dedicati alla qualità dei materiali, con superfici riviste e finiture che rendono l’ambiente più curato. Il sistema multimediale si affida a uno schermo da 10,25 pollici, affiancato da una strumentazione digitale che permette di consultare le principali informazioni di marcia.

Sul fronte tecnico, il motore 1.2 Turbo da 100 CV adotta un cambio manuale a sei rapporti e una distribuzione a catena. La variante e-Hybrid da 110 CV abbina invece il propulsore termico a un sistema elettrico a 48 volt e alla trasmissione automatica a doppia frizione, con la possibilità di percorrere brevi tratti in modalità elettrica a bassa velocità. Chi cerca prestazioni differenti può valutare anche la Jeep Avenger 4xe da 145 CV, dotata di trazione integrale grazie a un secondo motore elettrico sull’asse posteriore.

La versione elettrica, infine, sviluppa 156 CV e dichiara un’autonomia omologata fino a 400 chilometri nel ciclo WLTP. Con il rinnovamento è stato definito anche il listino prezzi completo, che mette in fila tutte le versioni disponibili. Ogni motorizzazione si combina con i diversi allestimenti previsti per la crossover, e proprio l’incrocio tra il tipo di alimentazione scelto e il livello di equipaggiamento determina il costo finale della vettura.

Fonte: TecnoAndroid