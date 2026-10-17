DAZN FreeZone Days: un’intera giornata di LaLiga gratis

DAZN Italia ha lanciato i FreeZone Days, un’iniziativa che dal 16 al 26 ottobre 2026 permetterà di guardare gratis, anche senza alcun abbonamento, una selezione di eventi sportivi live e on demand presenti sulla piattaforma. Il piatto forte è un’intera giornata de LaLiga EA Sports trasmessa senza costi, ma il calendario comprende anche diversi appuntamenti che rientrano già normalmente nell’offerta gratuita. L’annuncio è arrivato il 15 ottobre 2026 e i numeri parlano chiaro: nei dieci giorni dell’iniziativa saranno oltre 100 gli eventi a disposizione del pubblico. Dentro c’è parecchio, dalle partite settimanali gratuite della Serie BKT alla nona giornata del campionato spagnolo, passando per nove match di Serie A1 Fineco di volley femminile, la Kings Cup, una selezione di hockey e perfino la cerimonia del Pallone d’Oro 2026.

Il calcio al centro dei FreeZone Days

La piattaforma streaming ha voluto mettere l’accento soprattutto sul calcio nazionale e internazionale. Per quanto riguarda la cadetteria italiana, durante i FreeZone Days andranno in onda due sfide gratuite della Serie BKT 2026/2027, ovvero Verona contro Catanzaro il 16 ottobre alle 20:30 ed Empoli contro Vicenza il 23 ottobre sempre alle 20:30. Entrambe rientrano nella consueta formula della partita gratis per ogni giornata già prevista dal servizio.

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La vera novità riguarda la Spagna. Per la prima volta DAZN Italia trasmetterà gratuitamente un’intera giornata de LaLiga EA Sports, il massimo campionato spagnolo maschile, che di solito offre in chiaro una sola gara a turno. Saranno quindi visibili senza pagare tutte le 10 partite della nona giornata, con incontri di grande richiamo come Real Betis contro Barcellona il 17 ottobre alle 18:30 e Atletico Madrid contro Espanyol lo stesso giorno alle 14:00, senza dimenticare Real Madrid contro Siviglia il 18 ottobre alle 21:00. C’è poi una curiosità che farà piacere ai tifosi dei Colchoneros, perché l’Atletico Madrid sarà protagonista di due partite gratuite consecutive. Anche per la decima giornata, infatti, il match scelto per la trasmissione in chiaro sarà Atletico Madrid contro Deportivo de A Coruña, in programma il 24 ottobre alle 21:00.

Il pallone resta protagonista anche con la Kings Cup, il torneo che partirà con la sua seconda edizione il 19 ottobre e i cui appuntamenti gratuiti sono inclusi nell’iniziativa. A chiudere il programma calcistico ci penserà la cerimonia della 70esima edizione del Pallone d’Oro, trasmessa gratuitamente da DAZN il 26 ottobre a partire dalle 19:00.

Volley, hockey e contenuti on demand

Spazio anche alla pallavolo, con nove partite di Serie A1 Fineco di volley femminile offerte in modalità gratuita. Si comincia il 18 ottobre con tre sfide, tra cui quella delle 17:30 che vedrà la CDA Volley Talmassons FVG affrontare le capoliste della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Altri tre incontri saranno trasmessi gratis il 21 ottobre, mentre il 24 ottobre toccherà alla gara tra Numia Vero Volley Milano e Laica Cioccolato UYBA alle 16:00 e al big match tra CDA Volley Talmassons FVG e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 previsto alle 20:45.

Nel pacchetto trova posto anche una selezione di appuntamenti della ICE Hockey League, insieme a tanti altri eventi sportivi accessibili gratuitamente. Non mancano poi i live show e i contenuti on demand, come Fantacalcio Night dedicato al Fantasy Football e BordoCam, la produzione esclusiva di DAZN che porta gli spettatori a bordocampo delle principali partite di Serie A.

Come funziona di solito la FreeZone di DAZN

La FreeZone è la sezione che raccoglie i contenuti gratuiti della piattaforma e in condizioni normali propone principalmente una partita di Serie BKT a giornata, una partita a giornata de LaLiga EA Sports, 4 partite a giornata della Serie A Women Athora, 3 partite di Serie A1 di volley femminile e tutta la Serie A2 di volley maschile e femminile, oltre ad altri contenuti sportivi. Per accedere a questa offerta serve in genere un account DAZN gratuito, quindi basta registrarsi o fare il login anche senza un abbonamento attivo. Alcuni contenuti però sono visibili in chiaro persino senza registrazione, come le partite gratis di Serie BKT, de LaLiga EA Sports e della Serie A Women Athora, che si possono guardare senza abbonamento e senza accedere con un account.

Fonte: TecnoAndroid