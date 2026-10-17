BYD Dolphin Surf 2026: arrivano i cinque posti e più dotazioni

La BYD Dolphin Surf cambia volto nella sua versione 2026 e diventa più pratica per chi ha bisogno di spazio, perché adesso è disponibile anche in configurazione a cinque posti. Si tratta di una novità tutt’altro che marginale per una vettura compatta di questo tipo, che allarga così il proprio pubblico a famiglie e a chi viaggia spesso in compagnia. Accanto all’abitacolo più capiente arriva anche una dotazione di serie più ricca, che rende interessante perfino l’allestimento d’accesso alla gamma.

Il dettaglio che colpisce di più riguarda proprio la versione d’ingresso, quella che in genere costringe a qualche rinuncia. Sulla piccola elettrica del marchio cinese le cose vanno diversamente e già dal modello base si trovano elementi che altrove vengono proposti solo negli allestimenti superiori o come optional da pagare a parte.

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Più spazio a bordo per la Dolphin Surf

Il passaggio ai cinque posti è la notizia principale. Per una vettura di queste dimensioni la possibilità di ospitare una persona in più cambia parecchio le carte in tavola, soprattutto per chi pensa di usare l’auto non solo per gli spostamenti in città ma anche per accompagnare figli, amici o colleghi. La Dolphin Surf diventa insomma un’opzione da prendere in considerazione anche da parte di chi finora l’avrebbe scartata per una questione di capienza. Questa scelta va letta insieme al resto degli aggiornamenti, che puntano chiaramente a rendere l’esperienza a bordo più completa. Non si parla soltanto di sedili ma di un abitacolo pensato per offrire comfort e tecnologia senza dover salire di categoria o di prezzo con gli allestimenti più costosi.

Tecnologia e comfort anche sul modello base

Al centro della plancia trova posto un touchscreen da 12,8 pollici, uno schermo generoso per una compatta che diventa il punto di riferimento per gestire le funzioni principali della vettura. A rendere il sistema ancora più interessante c’è il Google Built-in, cioè l’integrazione diretta dei servizi Google nell’infotainment di bordo. In pratica chi è già abituato a usare questi strumenti sullo smartphone ritrova un ambiente familiare direttamente sul display dell’auto, senza passaggi complicati.

Sul fronte del comfort spicca il volante riscaldato, un accessorio molto apprezzato nei mesi più freddi e che di solito non ci si aspetta di trovare su un modello d’accesso. Le mattine d’inverno diventano decisamente meno sgradevoli quando il volante si scalda in pochi istanti, ed è proprio questo tipo di attenzione ai dettagli quotidiani a fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

Anche l’aspetto esterno non viene trascurato. La versione base della BYD Dolphin Surf monta infatti cerchi in lega da 16 pollici, una scelta che dona alla piccola elettrica un look più curato rispetto ai classici cerchi in acciaio con copricerchi in plastica che spesso caratterizzano gli allestimenti d’ingresso. Un particolare estetico che contribuisce a dare l’impressione di un’auto completa fin dalla configurazione più semplice.

Fonte: TecnoAndroid