DS F3VER, la compatta elettrica da 300 CV con vernice cangiante

Il concept DS F3VER, costruito sulla piattaforma STLA One di Stellantis, è stato presentato a Parigi come un vero e proprio manifesto del futuro del marchio francese. Dentro questa compatta a batteria convivono la solidità delle forme classiche e un linguaggio stilistico decisamente moderno, un mix che potrebbe rivelarsi la chiave per il successo della gamma elettrica di DS Automobiles.

Il progetto è stato ideato e sviluppato interamente dal team di design francese della casa, con l’obiettivo di far evolvere una visione condivisa di tecnologie innovative. I principi del lusso popolare, da sempre alla base del brand transalpino, si intrecciano con una silhouette scultorea, un frontale scandito da linee tese e una firma luminosa posteriore che non passa certo inosservata. Per alcuni aspetti DS F3VER richiama la nuova Lancia Ypsilon e promette un’autonomia ai vertici della categoria, pensata per garantire libertà di movimento nella vita di tutti i giorni.

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Dimensioni da compatta e personalità sportiva

Sul fronte dello stile le possibilità di personalizzazione sono parecchie e alcune davvero inedite. Spiccano la tinta dicroica Cosmic Blue, la carrozzeria bicolore estesa, l’anello del tetto personalizzabile e un’animazione luminosa posteriore ulteriormente affinata. L’idea di fondo era offrire una versatilità fuori dal comune e un’efficienza molto elevata, il tutto racchiuso in forme pulite. Una purezza che si coglie già osservando le prime immagini diffuse.

Le misure raccontano una compatta a tutti gli effetti, con 4,19 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza, 1,46 metri di altezza e un passo di 2,7 metri. Ne esce un’auto dalla personalità spiccata. I gruppi ottici ricordano quelli della Clio della serie precedente, però le proporzioni risultano molto più accattivanti grazie a dettagli sportivi come le minigonne integrate nella parte bassa della carrozzeria. Una hot hatch elettrica difficilmente riesce a essere anche economica, soprattutto quando porta con sé tante novità interessanti sul piano tecnico. Per arrivare alla produzione in serie serve ancora il via libera dei vertici di Stellantis, e sarebbe curioso scoprire a quale cifra potrebbe essere proposta sul mercato.

Una livrea che cambia tonalità e una potenza da 300 CV

La vernice parte da una base viola che vira verso il blu a seconda di come la colpisce la luce, merito di diversi polimeri. Nonostante sia ricercata non è complicata da realizzare. Anche il resto della vettura segue la stessa logica, con meno componenti, meno sofisticazioni e assemblaggi più rapidi rispetto a tante auto di serie attuali. Una semplificazione produttiva che potrebbe fare la differenza nella sfida contro le rivali asiatiche.

A spiegare la filosofia del progetto è stato Xavier Chardon, amministratore delegato di DS: “Con DS F3VER abbiamo voluto enfatizzare tre pilastri fondamentali di DS Automobiles: desiderabilità, personalizzazione e libertà. Il risultato è un concept che si colloca fuori dalle categorie convenzionali. Esplora nuove possibilità, mette in discussione i nostri stessi codici e mostra la direzione intrapresa dal marchio per essere sempre più distintivo, più desiderabile, più audace”. Parole che descrivono bene l’approccio scelto per questo prototipo.

Il contrasto cromatico regala alla vettura un effetto racing che fa pensare subito alle auto da rally. I grandi fanali posteriori sono massicci e non incassati nella carrozzeria, con 600 punti luce montati su una struttura in magnesio. Secondo la casa francese l’autonomia di DS F3VER dovrebbe superare i 500 chilometri, mentre la potenza attesa è di ben 300 CV.

Fonte: TecnoAndroid