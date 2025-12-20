DAZN blocca l’app su Android se rileva software considerato a rischio

Negli ultimi giorni diversi utenti Android stanno segnalando difficoltà nell’accesso all’app DAZN, con crash immediati all’apertura e un messaggio che parla di “ambiente non sicuro”. Le testimonianze non arrivano solo dall’Italia e descrivono una situazione che, per molti, è apparsa improvvisa e difficile da comprendere, soprattutto su smartphone perfettamente funzionanti e privi di modifiche evidenti al sistema.

In alcuni casi, l’accesso viene negato anche su dispositivi senza permessi di root attivi o interventi avanzati sul sistema operativo, un dettaglio che ha acceso il dibattito sulla reale portata dei controlli effettuati dall’app.

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Il caso Shizuku e le segnalazioni degli utenti

Uno degli esempi più citati riguarda Shizuku, un’app destinata a utenti esperti, disponibile regolarmente sul Play Store e quindi approvata da Google. Alcuni utenti hanno raccontato di essersi visti bloccare l’accesso a DAZN proprio a causa della presenza di questa applicazione installata sul telefono.

Secondo quanto riportato, l’app di DAZN non accetta nemmeno la semplice disattivazione: l’unica soluzione proposta è la disinstallazione completa. Questo comportamento ha sollevato perplessità, soprattutto perché Shizuku non è un malware e non altera il sistema in modo automatico o invisibile.

Perché DAZN adotta controlli così rigidi

Una possibile spiegazione arriva da chi ha analizzato più a fondo il comportamento dell’app. DAZN avrebbe integrato DoveRunner, servizio di protezione noto in precedenza come AppSealing. Si tratta di una soluzione pensata per difendere le applicazioni da exploit, manipolazioni e tentativi di accesso non autorizzato.

Questo sistema non si limita a rilevare il root o modifiche evidenti di Android, ma analizza anche app, processi e servizi presenti sul dispositivo. Se viene individuato un elemento considerato potenzialmente rischioso, l’applicazione può applicare restrizioni fino al blocco totale dell’avvio.

In questo contesto, applicazioni come Shizuku, App Cloner o strumenti simili, pur essendo tecnicamente legittimi, possono essere interpretate come vettori di rischio.

Pirateria e tutela dei contenuti al centro della scelta

L’interesse di DAZN è piuttosto chiaro. La piattaforma trasmette eventi di grande valore, tra cui la Serie A e altre competizioni soggette a pirateria. Negli anni, i sistemi di distribuzione illegale delle dirette hanno sfruttato anche vulnerabilità lato app, rendendo prioritario un rafforzamento delle difese.

L’adozione di strumenti come DoveRunner serve proprio a ridurre il rischio che contenuti premium vengano intercettati o redistribuiti tramite app modificate o ambienti considerati non affidabili.

Un equilibrio difficile tra sicurezza e usabilità

Il problema, però, resta l’impatto sugli utenti legittimi. Il blocco preventivo basato sulla semplice presenza di app “avanzate” rischia di penalizzare chi utilizza Android in modo consapevole, senza alcuna intenzione di aggirare le protezioni.

Al momento DAZN non ha rilasciato comunicazioni ufficiali per chiarire quali app vengano considerate a rischio o se esistano eccezioni. La sensazione è che la piattaforma abbia scelto una linea molto rigida, privilegiando la sicurezza dei contenuti rispetto alla flessibilità dell’esperienza su Android. Una scelta che potrebbe continuare a far discutere, soprattutto se i blocchi dovessero estendersi ad altre applicazioni tecnicamente legittime.