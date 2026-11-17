I data center hyperscale producono ogni anno una quantità di emissioni di carbonio superiore a quella dell’intera Danimarca. È quanto emerge da un nuovo studio firmato da un gruppo di ricercatori di Harvard e pubblicato su Nature Sustainability, che mette nero su bianco quanto pesano davvero queste gigantesche infrastrutture digitali. Il loro consumo di energia e l’anidride carbonica che ne deriva arrivano a eguagliare quelli di interi stati americani.

Il tema non nasce dal nulla. Durante le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti gran parte delle comunità chiamate al voto si è espressa per vietare o limitare la costruzione di nuovi data center, spinta dai timori per l’ambiente e per la salute pubblica. La ricerca dimostra che quelle preoccupazioni avevano basi piuttosto solide.

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Come è nato lo studio sui data center hyperscale

Le strutture hyperscale sono le più grandi e potenti del settore. Ospitano migliaia di server e fanno girare il cloud computing, l’addestramento dei modelli e l’uso globale dell’intelligenza artificiale. L’autore principale del lavoro è Gianluca Guidi, ricercatore postdottorato del Dipartimento di Biostatistica, che si è interessato all’argomento dopo aver letto uno studio sul consumo elettrico del mining di bitcoin. Quella ricerca aveva scoperto che appena 34 impianti di estrazione messi insieme assorbivano la stessa elettricità dell’intera città di Los Angeles.

Il gruppo si è concentrato su 403 data center hyperscale per ottenere le misure più aggiornate e trasparenti possibili su consumi ed emissioni nel periodo compreso tra maggio 2024 e aprile 2025. L’ostacolo principale era la scarsa trasparenza delle aziende tecnologiche, che non amano rivelare quanta energia utilizzano. Per aggirarlo i ricercatori hanno usato immagini satellitari, riducendo una lista di 675 siti candidati a 403 impianti verificati. Poi hanno stimato il consumo elettrico annuo di ciascuno e incrociato i risultati con i dati dell’Agenzia per la protezione ambientale statunitense, così da calcolare le emissioni di ogni singola struttura.

Secondo Gianluca Guidi la preparazione, la raccolta e la convalida dei dati sono state al 100% la parte più dura dell’intero progetto. Il ricercatore ha insistito anche sulla necessità di maggiore trasparenza, perché le persone dovrebbero poter accedere a queste informazioni.

Più emissioni della Danimarca e tanto gas e carbone

I numeri emersi sono pesanti. Nel periodo analizzato le strutture hanno emesso 25,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica, più dell’intera Danimarca e molto oltre l’ultima stima sottoposta a revisione paritaria, che risaliva al 2018. I 403 impianti hanno consumato tra 68 e 99 terawattora di energia elettrica, circa l’1,8% di tutta l’elettricità utilizzata negli Stati Uniti.

C’è poi la questione della provenienza di quell’energia. Il 54% arriva da gas naturale e carbone, nonostante molte aziende del settore abbiano sottoscritto impegni per investire in modo consistente nelle rinnovabili. I combustibili fossili sono noti da tempo per le enormi quantità di anidride carbonica che liberano, con effetti diretti sul riscaldamento globale e sul cambiamento climatico. Guidi ha spiegato che bisogna distinguere tra ciò che le società promettono sulla carta e le emissioni fisiche reali legate all’alimentazione di queste infrastrutture.

Il team di Harvard ha anche fatto notare che i dati fotografano una situazione ormai superata, e che l’impronta del settore nel 2026 è certamente molto più ampia. Secondo Guidi l’industria cresce a un ritmo che supera di gran lunga quello con cui gli scienziati riescono a comprenderne l’impatto, e la ricerca resta indietro per il modo stesso in cui il sistema è costruito.

Man mano che i data center si espandono anche gli studi dovranno fare lo stesso, hanno spiegato i ricercatori. Il gruppo sta già lavorando per ampliare il proprio insieme di dati e indagare le conseguenze più ampie sulla salute pubblica, compresi il consumo di acqua e l’inquinamento acustico.

Fonte: TecnoAndroid