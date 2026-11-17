Digitalizzare una collezione di vinili e trasformarla in file FLAC da ascoltare con Jellyfin o Plex è un lavoro alla portata di molti appassionati, purché ci sia un po’ di pazienza. Quei dischi hanno un suono che il digitale fatica a imitare, eppure restano vincolati al giradischi. Impossibile portarli in giro o ascoltarli dal server di casa. Un appassionato ha descritto nel dettaglio il procedimento seguito, basato soltanto su strumenti gratuiti e open source, che richiede qualche passaggio in più rispetto al classico ripping di un CD. Il punto d’arrivo sono file FLAC lossless, quindi senza alcuna perdita di qualità, pronti per essere archiviati su un NAS e riprodotti da qualunque dispositivo. Il percorso per arrivarci però non è così immediato come si potrebbe pensare, ed è utile conoscerlo nei suoi vari momenti.

L’attrezzatura necessaria e il ruolo del preamplificatore

Sul fronte hardware servono tre elementi: un giradischi, un preamplificatore e un’interfaccia audio da collegare al computer. Il preamp è il componente che molti trascurano. Il segnale che esce dalla puntina è troppo debole e segue una curva di equalizzazione particolare, così senza questo passaggio la registrazione risulterebbe sottile e povera di bassi. Alcuni modelli lo hanno già integrato, come il giradischi Sony usato in questo caso, e basta semplicemente attivarlo.

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L’interfaccia audio invece permette di portare le uscite RCA del giradischi al PC in modo pulito, evitando i disturbi tipici dell’ingresso microfono della scheda audio integrata. Nell’esperienza raccontata la scelta è caduta su una Focusrite Scarlett 2i2, molto diffusa tra chi registra musica, ma esistono soluzioni più economiche che accettano cavi RCA e si collegano via USB. Se l’interfaccia non dispone di ingressi RCA diretti servono anche degli adattatori da RCA a jack da 6,35 mm.

Registrare un disco in tempo reale con Audacity

Qui emerge la vera differenza rispetto ai CD, perché un vinile non si può rippare. Il disco deve girare in tempo reale mentre il software registra, quindi un album da 40 minuti richiede 40 minuti di registrazione, a cui si aggiunge il tempo per girare fisicamente il disco e avviare il lato B. Nessuna automazione come accade con i CD, dove si imposta il programma e ci si dedica ad altro.

Il software scelto è Audacity nella versione 4.2, gratuito e open source, che acquisisce l’audio dall’interfaccia e mostra i livelli in tempo reale per evitare la saturazione. Terminato un lato, il programma consente di segnare i confini tra i brani e dividerli in tracce separate, senza dover sollevare e riposizionare la puntina a ogni canzone. Esiste anche una registrazione che parte automaticamente al rilevamento del suono, ma con i vinili conviene restare nei paraggi perché il rumore di fine solco o i silenzi tra un pezzo e l’altro possono creare problemi.

Anche il livello di ingresso sull’interfaccia va regolato con cura. Deve essere abbastanza alto da catturare bene il segnale, senza però che le spie passino al rosso, indizio evidente di distorsione.

Pulizia del suono e archiviazione su NAS

Registrare un vinile significa catturarne anche i difetti, dato che crepitii, scoppiettii e fruscii fanno parte del supporto analogico. Audacity offre strumenti integrati per attenuarli, tra cui uno dedicato alla rimozione dei click. Con le impostazioni predefinite il miglioramento è modesto, mentre con qualche ritocco manuale i risultati crescono sensibilmente.

Un’alternativa è il plugin gratuito Airwindows Decrackle, parte del pacchetto AirwindowsConsolidated scaricabile da GitHub e compatibile con Audacity come plugin VST3. Anche in questo caso i valori di partenza non bastano e occorre lavorare sui parametri di soglia e superficie per trovare l’equilibrio in cui i rumori calano senza intaccare la musica. Entrambi gli strumenti permettono di ascoltare un’anteprima prima di applicare le modifiche in modo definitivo.

Dall’esperienza arriva poi un consiglio pratico, ossia conservare sempre le registrazioni originali non elaborate. Se la pulizia non convince su un certo impianto o in determinate condizioni d’ascolto, si può tornare al master grezzo e riprovare con impostazioni differenti. Il risultato, secondo chi ha affrontato il lavoro, è un suono che conserva quel carattere “caldo” del vinile assente nei file digitali nativi, ma privo dei difetti più fastidiosi del disco. I file FLAC ripuliti finiscono infine su un NAS e diventano accessibili tramite media server come Jellyfin o Plex, anche da remoto.

Fonte: TecnoAndroid