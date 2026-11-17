Con il sesto episodio di Nord Sud Ovest Est, disponibile da oggi su Sky, la serie dedicata agli 883 porta sullo schermo una delle pagine più curiose della storia del duo pavese: la trasferta negli Stati Uniti del 1993. Fu proprio in quel viaggio che vennero girati due videoclip rimasti nella memoria di un’intera generazione, quello di “Nord Sud Ovest Est” e quello di “Rotta x casa di Dio”. E così riaffiora una domanda che molti spettatori si sono posti guardando la puntata. Max e Mauro andarono davvero in America oppure si tratta di una licenza narrativa?

La risposta arriva dalla stessa ricostruzione proposta dall’episodio, che colloca la spedizione oltreoceano proprio nel 1993 e la presenta come un passaggio reale nel percorso artistico dei due ragazzi di Pavia. Non una scorciatoia di sceneggiatura quindi, ma un capitolo vero della loro avventura musicale, che la serie decide di raccontare con attenzione.

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Un viaggio che segna una tappa fondamentale per gli 883

Nel racconto televisivo la trasferta americana non viene trattata come un semplice intermezzo. Al contrario, la puntata la mette al centro della narrazione e la descrive come un’altra tappa fondamentale nella crescita del gruppo. Per Max e Mauro si trattava di dare un volto e delle immagini a due brani destinati a diventare celebri, e il fatto di farlo lontano da casa aggiunge alla vicenda un sapore quasi da romanzo di formazione.

È un dettaglio che colpisce soprattutto chi conosce gli 883 solo attraverso le canzoni. Quelle immagini, che molti hanno visto e rivisto negli anni, hanno infatti una storia precisa alle spalle. La serie prova a restituirla mostrando il contesto in cui nacquero, cioè un viaggio vero e proprio negli Stati Uniti compiuto dal duo in un momento decisivo della carriera.

Il pregio dell’episodio sta proprio qui. Invece di limitarsi a citare i successi, la produzione sceglie di entrare nel dietro le quinte, raccontando come si arrivò a quei filmati. Un modo per far capire che dietro a un videoclip apparentemente spensierato c’era un lavoro concreto, fatto di spostamenti, organizzazione e scelte non banali per due giovani artisti arrivati dalla provincia lombarda.

I videoclip di Nord Sud Ovest Est e Rotta x casa di Dio

I due brani protagonisti della puntata sono quelli che danno anche il senso dell’intero episodio. Il primo, “Nord Sud Ovest Est”, è lo stesso che presta il titolo alla serie, e non è certo un caso. Il secondo, “Rotta x casa di Dio”, completa il quadro di quella stagione creativa così intensa per il gruppo. Entrambi i videoclip vengono definiti leggendari, e la definizione non suona esagerata per chi ha vissuto quegli anni davanti alla televisione.

Rivedere oggi la genesi di quei filmati attraverso una fiction ha un effetto particolare. Da una parte c’è la curiosità di scoprire come andarono davvero le cose, dall’altra il piacere di ritrovare atmosfere familiari. La ricostruzione su Sky punta a tenere insieme le due dimensioni, mantenendosi fedele ai fatti senza rinunciare al ritmo del racconto. Il viaggio raccontato nel sesto episodio resta quindi ancorato a un dato preciso. Nel 1993 Max e Mauro volarono negli Stati Uniti e lì realizzarono i videoclip di “Nord Sud Ovest Est” e “Rotta x casa di Dio”, la trasferta che la serie ha scelto di ricostruire nella puntata arrivata oggi sulla piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid