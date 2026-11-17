Per GTA 7 l’attesa potrebbe essere decisamente più breve di quella che ha accompagnato il capitolo precedente. A dirlo è Strauss Zelnick, la cui parola pesa parecchio quando si parla del futuro della serie. Il messaggio arriva in un momento in cui l’attenzione generale è rivolta quasi tutta al lancio imminente del sesto episodio, eppure c’è già chi alza lo sguardo un po’ più in là e si chiede quanto tempo passerà prima di rimettere le mani su un nuovo Grand Theft Auto. Stando a queste dichiarazioni, non si dovrebbe ripetere la lunghissima traversata che i giocatori hanno dovuto affrontare negli ultimi anni.

GTA 6 è ormai alle porte e il rinvio non è più un rischio

Il contesto aiuta a capire perché una frase del genere abbia attirato così tanta attenzione. GTA 6 è praticamente arrivato e lo stesso publisher ha chiarito che non esiste più alcun pericolo di un ulteriore slittamento. Per una community che ha vissuto l’attesa con il fiato sospeso, abituata a fare i conti con i rinvii, si tratta di una certezza tutt’altro che scontata. Il gioco è atteso nei prossimi giorni e la gran parte del pubblico è concentrata proprio su questo appuntamento, su cosa troverà dentro il nuovo capitolo e su come andrà il debutto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

In mezzo all’entusiasmo però si fa strada anche una certa preoccupazione. Una parte dei fan della saga guarda già al dopo e si domanda se toccherà aspettare di nuovo così a lungo per vedere il seguito. Una domanda comprensibile, se si pensa a quanto sia stato estenuante il percorso che ha portato fino a qui. Chi segue la serie da sempre conosce bene la sensazione di vedere passare gli anni senza un nuovo episodio, tra speculazioni, voci di corridoio e indiscrezioni che si rincorrono senza mai trovare conferme.

Cosa significano le parole di Zelnick per il futuro di Grand Theft Auto 7

È proprio su questo punto che si inseriscono le parole di Zelnick. Secondo quanto emerso, Grand Theft Auto 7 non dovrebbe farsi desiderare tanto quanto il suo predecessore. Non ci sono indicazioni su date, finestre di lancio o dettagli di sviluppo, e sarebbe sbagliato leggerci più di quanto sia stato detto. Il senso del discorso è piuttosto semplice e riguarda i tempi, che non dovrebbero essere quelli infiniti già sperimentati con il capitolo precedente.

Per i giocatori è comunque un segnale che vale la pena registrare. Sapere che il prossimo capitolo della serie non arriverà dopo un’attesa interminabile toglie un po’ di ansia a chi temeva di dover ricominciare da capo il conto alla rovescia appena terminata la nuova avventura. Nello stesso tempo la dichiarazione conferma che il futuro del franchise è già un tema sul tavolo, anche se tutto l’impegno immediato resta rivolto all’uscita del sesto episodio.

Al momento quindi l’unica informazione concreta riguarda la volontà di accorciare i tempi rispetto al passato. Su GTA 7 non sono stati condivisi altri elementi e ogni ipotesi su ambientazione, protagonisti o piattaforme rimane fuori da quanto dichiarato. Quello che è certo è che GTA 6 arriverà nei prossimi giorni senza ulteriori rinvii e che, secondo Strauss Zelnick, il suo successore non costringerà i fan a un’attesa lunga quanto quella appena conclusa.

Fonte: TecnoAndroid