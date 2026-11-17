La casa connessa di Xiaomi si arricchisce di quattro nuovi elettrodomestici, pensati per intervenire su alcune delle attività domestiche più frequenti: lavare il bucato, conservare gli alimenti e mantenere puliti pavimenti e superfici. La presentazione globale è avvenuta a Parigi il 17 novembre 2026 e comprende Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg, Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L, Xiaomi Robot Vacuum 6 Max e Mijia Vacuum Cleaner 4 Max.

Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg: tre cestelli indipendenti

La novità più particolare è probabilmente la Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg, prima lavasciuga Xiaomi con tre cestelli destinata ai mercati internazionali. La struttura integra tre unità indipendenti in un unico elettrodomestico, consentendo di trattare separatamente capi di adulti e bambini oppure tessuti che richiedono programmi differenti. Questa configurazione permette anche di avviare più lavaggi contemporaneamente. Secondo i dati del produttore, utilizzare i tre cestelli insieme richiede il 48% di acqua, il 49% di energia e il 68% di tempo in meno rispetto all’esecuzione di tre cicli consecutivi con la Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg. Durante il lavaggio, il consumo energetico risulta inoltre inferiore del 40% rispetto alla soglia prevista dalla Classe A europea.

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Credits: TecnoAndroid

Tra le tecnologie integrate figura Xiaomi Oxygen Care, sviluppata nei laboratori dell’azienda per intervenire su 20 tipologie comuni di macchie difficili, ravvivare i capi bianchi senza candeggianti aggiuntivi e limitare il trasferimento dei colori. I programmi antiallergenici dei cestelli superiore e inferiore hanno ottenuto una certificazione TÜV Rheinland. Per le necessità quotidiane sono disponibili il ciclo Smart Wash da 32 minuti nel cestello principale e il programma Quick Wash da 12 minuti su tutte e tre le unità. I cicli igienizzanti combinano vapore ad alta temperatura e acqua calda, con una rimozione dichiarata del 99,99% dei batteri. Il sistema Smart Drying regola automaticamente temperatura e durata dell’asciugatura, mentre i cestelli più piccoli dispongono anche di una modalità delicata a bassa temperatura. Attraverso Xiaomi Home è possibile avviare i programmi da remoto, personalizzare i parametri e controllare i consumi di acqua ed elettricità. Gli aggiornamenti OTA consentono inoltre di introdurre miglioramenti alle funzioni e ai cicli disponibili.

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L: ghiaccio automatico e conservazione intelligente

Per la cucina arriva il Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L, un frigorifero caratterizzato dalla produzione automatica di ghiaccio e da una capienza complessiva di 546 litri. Il sistema può conservare fino a 180 cubetti nella configurazione French-door e fino a 140 nella versione Cross-door, con una modalità dedicata alla produzione rapida. La gestione passa anche dallo smartphone: con Xiaomi Home si può programmare la preparazione del ghiaccio, selezionare la modalità desiderata e ricevere avvisi quando il cassetto è pieno oppure quando l’acqua sta terminando. Il circuito utilizza materiali antibatterici ed è prevista una procedura di pulizia automatica attivabile con un solo comando.

La conservazione degli alimenti si affida a diverse tecnologie. Ion Hygiene+ contrasta gli odori e contribuisce a mantenere igienizzato l’interno, mentre Dual Cooling Fresh gestisce separatamente la temperatura del frigorifero e quella del congelatore, limitando anche il passaggio degli odori tra i comparti. Due cassetti a umidità controllata sono dedicati alla conservazione di frutta e verdura. L’applicazione consente inoltre di regolare le temperature, organizzare gli alimenti in base ai cassetti e consultare indicazioni sui tempi di conservazione, con promemoria sulle scadenze. Sono supportati anche Google Assistant e Amazon Alexa per il controllo vocale. Il design prevede una finitura Graphite Gray, pannelli porta in vetro e un corpo profondo 600 mm, progettato per integrarsi a filo con i mobili della cucina. Le due configurazioni rispondono a esigenze differenti: French-door offre un ampio cassetto congelatore, mentre Cross-door dispone di 18 scomparti organizzati, sei dei quali dedicati al congelamento.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max: aspirazione da 35.000 Pa e triplo braccio

La pulizia dei pavimenti è affidata allo Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, che introduce un sistema a triplo braccio meccanico per raggiungere anche gli angoli e i bordi più difficili. La dotazione comprende una spazzola laterale estensibile, un rullo e un panno lavapavimenti angolare. Lavorando insieme, questi elementi consentono una copertura dichiarata fino al 95% di bordi e angoli. Il robot è progettato anche per affrontare gli ostacoli fisici. Due gambe meccaniche bioniche gli permettono di superare dislivelli singoli fino a 6 centimetri, mentre il profilo da appena 9 centimetri e il radar retrattile dToF facilitano il passaggio sotto mobili con uno spazio libero di 9,3 centimetri.

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La potenza di aspirazione raggiunge 35.000 Pa. A supportarla interviene un sistema di riconoscimento basato su tre fotocamere AI, capace di identificare 200 tipi di ostacoli e 80 categorie di arredi. Un algoritmo dedicato riconosce inoltre 47 tipologie di macchie e adatta di conseguenza la strategia di pulizia. Anche la manutenzione è stata automatizzata. La stazione base omni all-in-one lava rullo e panno con acqua a oltre 85 °C e li asciuga successivamente con aria calda a più di 50 °C. La polvere viene raccolta in un sacchetto sigillato da 2,5 litri, che secondo Xiaomi può garantire fino a 75 giorni di utilizzo nelle normali condizioni domestiche. Da Xiaomi Home è possibile avviare pulizie mirate, visualizzare il video in tempo reale e integrare il robot nelle automazioni della casa. Sono supportati anche i comandi vocali tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max: aspirapolvere da 280 AW con base 4-in-1

Chi preferisce un dispositivo manuale può invece orientarsi verso il Mijia Vacuum Cleaner 4 Max, un aspirapolvere senza fili che in modalità Turbo raggiunge una potenza di aspirazione fino a 280 AW. Una delle caratteristiche più particolari è il sistema di rilevamento della polvere a luce blu, con illuminazione grandangolare a 180 gradi e ingrandimento fino a 30 volte. La soluzione rende più visibili anche le particelle più piccole, facilitando l’individuazione dello sporco sulle superfici.

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La confezione comprende sette accessori e bocchette per affrontare pavimenti, imbottiti, fessure e peli degli animali domestici. Il tubo pieghevole facilita inoltre la pulizia sotto letti e divani, mentre la batteria rimovibile permette di raggiungere fino a 90 minuti di autonomia in modalità Eco utilizzando la lancia per fessure 2-in-1. La stazione base intelligente Push-in 4-in-1 integra ricarica, alloggiamento degli accessori, connettività e svuotamento automatico. Per avviare la procedura basta inserire l’aspirapolvere nella base senza doverlo sollevare. Lo svuotamento richiede circa 11 secondi e raggiunge un’efficienza dichiarata del 99%. Il sacchetto sigillato da 3 litri può arrivare fino a 100 giorni di utilizzo prima della sostituzione, secondo le condizioni indicate da Xiaomi. Anche questo modello può essere controllato attraverso Xiaomi Home e integrato nelle routine domestiche, con supporto ai comandi vocali.

Prezzi e disponibilità in Italia

Xiaomi ha comunicato la disponibilità immediata di Robot Vacuum 6 Max e Mijia Vacuum Cleaner 4 Max attraverso i propri canali ufficiali e i rivenditori autorizzati. I prezzi indicati sono rispettivamente di 999,99 euro e 549,99 euro. Per Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg e Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L, il comunicato relativo al lancio globale non specifica invece un prezzo né una data precisa di disponibilità commerciale. Saranno quindi necessari ulteriori aggiornamenti per conoscere le condizioni di arrivo sul mercato italiano di questi due elettrodomestici.

Fonte: TecnoAndroid