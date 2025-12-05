DART e NEO Surveyor: la tecnologia sposta il destino degli asteroidi

Quando sentiamo la parola “asteroide”, la prima cosa che ci viene in mente è quasi sempre Hollywood: effetti speciali da urlo, eroi che sventano la catastrofe all’ultimo minuto, e la Terra che trema. La realtà, però, è molto meno spettacolare e, proprio per questo, in un certo senso, ancora più da brividi.

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Come NASA e Harvard tracciano gli asteroidi per proteggere la Terra

Prendiamo ad esempio il caso di Čeljabinsk, in Russia, nel 2013. Niente cratere gigantesco o lampo apocalittico, eppure il risveglio fu brusco per tutti. Un oggetto relativamente piccolo—sulla carta, roba che dovrebbe lasciarci indifferenti—è piombato nella nostra atmosfera a una velocità folle. Non è arrivato al suolo intatto, ma è esploso in aria, rilasciando un’onda d’urto che ha mandato in frantumi migliaia di finestre. Il risultato? Oltre 1.500 feriti, ma non per l’impatto diretto della roccia, bensì per i vetri in frantumi. Un segnale chiaro e inequivocabile: anche i “sassolini” spaziali possono fare un male cane, costringendoci a rimettere in discussione le nostre priorità di difesa planetaria.

A onor del vero, questi “sassi spaziali” non sono intrinsecamente malvagi. Sono semplicemente i residui, un po’ esuberanti, della gigantesca opera di costruzione che fu il nostro Sistema Solare. Passano la stragrande maggioranza del loro tempo a orbitare in modo placido e innocuo. I guai veri iniziano solo quando una combinazione sfortunata di dimensione, composizione chimica e traiettoria li mette in rotta di collisione con noi. Pensaci: un corpo di appena qualche metro può sfracellarsi quasi intatto al suolo, mentre un ospite di un centinaio di metri, se cadesse in mare, potrebbe generare un’esplosione capace di spazzare via un’intera città costiera con l’onda d’acqua successiva. Non serve scomodare la fantascienza; bastano i freddi numeri per capire il potenziale rischio.

Ed è qui che entra in gioco quell’enorme e un po’ sconosciuto esercito di persone che non staccano mai gli occhi dal cielo. Tutto il lavoro di scoperta, ogni nuova traccia luminosa, confluisce in un luogo chiave: il Minor Planet Center di Harvard, che puoi considerare come il centralino mondiale di tutti questi detriti celesti. I telescopi scattano foto in continuazione, i software confrontano miliardi di immagini, e gli astronomi inviano aggiornamenti in tempo quasi reale. Appena c’è un’ombra di sospetto, tutto il sistema si mette in fibrillazione: servono più osservazioni, più misurazioni, più dettagli per tracciare la rotta e capire se quel corpo cosmico è destinato a sfiorarci o a salutarci troppo da vicino.

La scienza reale dietro la prevenzione degli impatti cosmici

La vera magia ingegneristica e matematica avviene però al CNEOS della NASA, il Centro per gli Studi degli Oggetti Vicini alla Terra. Lì, ogni singolo asteroide catalogato viene proiettato in una simulazione spazio-temporale di cent’anni. L’obiettivo è trovare eventuali “incroci pericolosi” futuri. Se i calcoli non quadrano e si profila un rischio, il sistema genera immediatamente un allarme. Non è l’avviso di un’apocalisse imminente, è un sobrio “aprite gli occhi”, un modo per dare alle autorità il tempo necessario per una valutazione concreta e per i piani di contingenza. In parallelo, i radar planetari ci svelano l’identità dell’oggetto: la sua forma, quanto velocemente ruota, di che materiale è fatto. Tutti questi dettagli sono fondamentali, perché sapere come reagirà un asteroide entrando in atmosfera è l’unica cosa che può fare la differenza tra una pioggia innocua di frammenti e un impatto che lascia il segno.

Certo, non tutto è rose e fiori. Molti asteroidi, specialmente quelli scuri come il carbone, riescono ancora a sfuggire ai nostri telescopi terrestri. Per questo motivo, stiamo aspettando con ansia il NEO Surveyor, un telescopio spaziale a infrarossi progettato per scovare proprio ciò che oggi non vediamo. La sua missione, prevista per gli anni successivi al 2027, ha l’ambizioso obiettivo di identificare la stragrande maggioranza degli oggetti potenzialmente pericolosi.

E poi, c’è l’aspetto più entusiasmante: la difesa attiva. La missione DART, nel 2022, è stata una specie di “prova del nove” cosmica. Abbiamo letteralmente schiantato un proiettile contro un asteroide (Dimorphos), dimostrando in modo inequivocabile che sì, un impatto cinetico controllato può davvero spostare un corpo celeste dalla sua traiettoria. È stato un trionfo scientifico e un messaggio fortissimo: non siamo più semplici spettatori del destino. Le idee sul tavolo sono tante: si parla anche del “tractor gravitazionale”, una sorta di balletto lento tra una sonda e l’oggetto, oppure l’uso di getti ionici per spingerlo delicatamente. Le soluzioni più estreme, tipo l’uso di armi nucleari, restano per ora confinate nelle ipotesi di emergenza assoluta, bloccate da mille cautele politiche e tecniche.

Insomma, la questione asteroidale non è affatto una trama da blockbuster. È un lavoro concreto, affrontato ogni giorno da una rete globale di scienziati che operano con infinita pazienza, dati solidi e molta meno teatralità di quanto ci aspetteremmo. Ed è proprio in questa normalità, in questa tenacia quasi invisibile, che risiede la vera importanza della difesa del nostro pianeta.