Renault Forefront: drone militare elettrico da una tonnellata

Renault entra nel settore della difesa con Forefront, un veicolo militare elettrico e autonomo pensato per lavorare nei contesti ad alto rischio. Si tratta di un concept nato dalla collaborazione con l’azienda elettronica belga John Cockerill, e segna il debutto della casa francese nel mercato della robotica per la difesa. È una direzione decisamente inedita per un costruttore che finora ha sviluppato tecnologia soprattutto per le auto destinate al grande pubblico.

Il progetto mette insieme due mondi piuttosto diversi. Da una parte c’è la capacità di Renault di ottimizzare la produzione, dall’altra l’esperienza che il partner belga ha maturato nel comparto militare. Il risultato è un mezzo modulare che può trovare spazio in scenari molto differenti tra loro, dagli ambiti civili fino alle vere e proprie operazioni militari. Proprio questa flessibilità è uno degli aspetti che distinguono il progetto.

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Un drone terrestre capace di portare una tonnellata

Nella pratica Forefront è un drone terrestre radiocomandato, con la prospettiva di diventare in futuro anche autonomo. È stato progettato per muoversi in aree difficili da raggiungere e in situazioni critiche, quelle in cui mandare delle persone sarebbe sconsigliabile oppure semplicemente poco efficace. L’idea di fondo è proprio questa: far lavorare la macchina là dove l’intervento umano non è la scelta migliore.

Sul piano tecnico il veicolo conta su una trazione integrale con quattro ruote sterzanti ed è spinto da due motori elettrici. L’autonomia si aggira intorno ai 400 km e può essere allungata grazie a un estensore di autonomia. Il numero che colpisce di più però è un altro, cioè la capacità di carico, che arriva a toccare la tonnellata. È il tratto che più lo distingue e che lo rende particolarmente adatto alla logistica pesante.

Proprio per queste doti il nuovo mezzo potrebbe affiancare l’esercito francese in diversi compiti. Si parla di operazioni di trasporto, di lotta antidrone e anche di interventi di protezione civile, a conferma di un campo d’impiego che non si limita al solo fronte bellico.

Produzione rapida e il ruolo di John Cockerill

Considerata la natura strategica dell’iniziativa, Renault ha concentrato gli sforzi sull’efficienza dei processi produttivi. Il veicolo è stato concepito per un’industrializzazione rapida e con costi contenuti, senza però rinunciare a prestazioni ottimali quando si tratta di affrontare il fuoristrada e i terreni più ostili. Un equilibrio non scontato, che punta a rendere il mezzo producibile in tempi brevi senza sacrificarne le qualità operative.

Secondo François Provost, amministratore delegato del Gruppo Renault, la vera forza del progetto sta nell’unione di due specializzazioni che si completano a vicenda. Il costruttore francese porta in dote l’esperienza nella produzione su vasta scala e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche affidabili. John Cockerill aggiunge invece il bagaglio di competenze accumulato nel settore della difesa. È stata infatti l’azienda belga a occuparsi delle funzioni di guida autonoma e di teleoperazione, mettendo a frutto quanto appreso nella realizzazione di mezzi militari e blindati. Una divisione dei compiti piuttosto netta, quindi, in cui ciascuno dei due partner ha portato ciò che sa fare meglio.

Il prossimo passo è già fissato. Nelle settimane a venire Forefront sarà protagonista di test sul campo insieme all’esercito francese, con l’obiettivo di raccogliere dati cruciali per valutare l’impiego e l’integrazione delle macchine robotizzate in ambito militare.

Fonte: TecnoAndroid