Cyberpunk 2077: nuovo update e picco su Steam con Edgerunners 2

CD Projekt RED non riesce davvero a separarsi da Cyberpunk 2077. Lo studio ha infatti pubblicato un nuovo aggiornamento per il suo gioco di fantascienza proprio in occasione dell’arrivo di Edgerunners 2 su Netflix, e la mossa ha avuto un effetto immediato perché il titolo è tornato a toccare i massimi di utenti su Steam. Un risultato notevole per un’opera che secondo i piani dei suoi stessi autori avrebbe dovuto considerarsi ormai conclusa sul fronte del supporto.

La notizia sorprende proprio per questo motivo. Da tempo la software house aveva fatto sapere che Cyberpunk 2077 non avrebbe più ricevuto aggiornamenti, con l’obiettivo dichiarato di spostare tutte le energie sui progetti futuri. Una scelta comprensibile e annunciata con largo anticipo, che però si è scontrata con una realtà diversa. A Night City c’è ancora qualcosa da sistemare, da aggiungere o semplicemente da celebrare.

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Un gioco che continua a richiamare i suoi creatori

Lo spirito di questo ritorno è racchiuso in una frase dello studio, che spiega come il titolo continui a dare motivo di tornare. Parole semplici che descrivono bene il rapporto tra il team e la sua creatura. Non si tratta della prima volta che succede, visto che CD Projekt RED è rientrata nel mondo di Cyberpunk 2077 già in altre occasioni dopo aver lasciato intendere il contrario. Quest’ultimo intervento è insomma l’ennesimo di una serie di ritorni che ormai non stupiscono più di tanto chi segue da vicino il percorso del gioco.

Il pretesto stavolta è legato alla nuova stagione della serie Netflix ambientata nello stesso universo narrativo. L’uscita di Edgerunners 2 ha rappresentato un’occasione troppo ghiotta per lasciarla passare senza fare nulla. Far coincidere un aggiornamento del gioco con il debutto della serie significa intercettare l’attenzione di chi si avvicina a quel mondo attraverso lo schermo televisivo e magari decide poi di provarlo in prima persona, oltre a richiamare chi lo aveva messo da parte da tempo.

Il picco di giocatori su Steam

I numeri hanno dato ragione allo studio. Dopo il nuovo update il titolo è risalito ai livelli più alti di utenti attivi su Steam, segno che l’interesse attorno all’avventura di fantascienza è tutt’altro che spento. La combinazione tra la serie e le novità introdotte nel gioco ha funzionato come una spinta reciproca, con l’una che alimenta l’altra e viceversa.

Per CD Projekt RED resta comunque in piedi l’intenzione di concentrarsi su quello che verrà dopo. Il futuro della compagnia passa da nuovi progetti e il supporto a Cyberpunk 2077 non dovrebbe più rappresentare il cuore del lavoro quotidiano. Eppure ogni volta che si presenta l’opportunità giusta il team trova il modo di rimettere mano a quel mondo, come dimostra quest’ultimo aggiornamento arrivato in concomitanza con la seconda stagione su Netflix.

Il legame tra il gioco e la serie si conferma così uno degli elementi più forti dell’intero franchise. Edgerunners 2 ha offerto allo studio la motivazione per un nuovo intervento e la risposta del pubblico su Steam è arrivata puntuale, con il titolo riportato ai suoi massimi storici di utenti nonostante l’annunciata fine degli aggiornamenti.

Fonte: TecnoAndroid