Tabacco riscaldato, bastano due stick per alterare il cuore

Anche il tabacco riscaldato lascia il segno sul cuore, e lo fa in tempi molto più rapidi di quanto si potrebbe immaginare. Bastano infatti due soli stick per provocare alterazioni misurabili nell’organismo. Il dato arriva da uno studio che ha preso in esame un gruppo di fumatori adulti e che rilancia un messaggio piuttosto netto: nessun prodotto contenente nicotina può essere considerato davvero sicuro per l’apparato cardiovascolare.

Il lavoro porta la firma dei ricercatori dell’University Medical Center di Magonza, in Germania. L’obiettivo era osservare cosa accade nel corpo subito dopo una breve esposizione, senza concentrarsi su anni di abitudine o su consumi prolungati. Una scelta precisa, perché permette di isolare l’effetto immediato di una singola sessione di utilizzo e di capire quanto rapidamente l’organismo reagisca.

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Cosa hanno osservato i ricercatori di Magonza

Il punto centrale della ricerca riguarda proprio la breve esposizione. Gli studiosi tedeschi hanno analizzato diversi parametri legati alla salute cardiovascolare, misurandoli in relazione al consumo di due stick di tabacco riscaldato. Il risultato è che anche una quantità così contenuta basta a generare cambiamenti rilevabili, non semplici sensazioni soggettive ma variazioni che è possibile quantificare.

Si tratta di un aspetto che merita attenzione. Spesso si tende a pensare che i danni legati al fumo siano il frutto di un accumulo lento, che diventa visibile solo dopo molto tempo. Lo studio condotto a Magonza sposta invece il focus sul breve periodo e mostra come il sistema cardiovascolare risponda già dopo una sola occasione di consumo. Non serve insomma un’abitudine consolidata perché l’organismo registri una reazione.

Il campione era composto da fumatori adulti, cioè persone già abituate all’assunzione di nicotina. Anche in questo caso, quindi, il corpo non si è mostrato indifferente all’esposizione. Le alterazioni sono comparse comunque, a dimostrazione del fatto che l’abitudine non mette al riparo dagli effetti immediati di questi dispositivi.

Il messaggio sulla nicotina e sul cuore

La conclusione che emerge dal lavoro dei ricercatori è chiara e riguarda l’intera categoria dei prodotti con nicotina. Nessuno di essi, secondo quanto indicato, può essere definito sicuro per il cuore. Il tabacco riscaldato non fa eccezione e rientra a pieno titolo in questo discorso, nonostante la diversa modalità di consumo rispetto alla sigaretta tradizionale.

Il valore della ricerca sta soprattutto nella sua semplicità. Due stick, una sola sessione, un gruppo di fumatori adulti e una serie di parametri monitorati con attenzione. Da questa impostazione essenziale arriva un’indicazione precisa sugli effetti a breve termine, quelli che si manifestano subito dopo l’utilizzo e che coinvolgono direttamente l’apparato cardiovascolare.

Per chi utilizza questi dispositivi il quadro descritto dagli studiosi dell’University Medical Center di Magonza è piuttosto eloquente. L’esposizione, anche quando dura poco e coinvolge quantità limitate, produce alterazioni misurabili nell’organismo. Ed è proprio su questa base che i ricercatori tedeschi ribadiscono come la nicotina, in qualunque forma venga assunta, non possa essere considerata innocua per la salute del cuore.

Fonte: TecnoAndroid