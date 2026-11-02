Aereo cinese da 800 posti a 1000 km/h: il progetto del CARDC

La Cina sta lavorando a un aereo di linea gigantesco, capace di ospitare oltre 800 passeggeri e di toccare una velocità di circa 1000 km/h. Il progetto porta la firma del China Aerodynamics Research and Development Center, conosciuto con la sigla CARDC, e punta su tre elementi chiave: una struttura innovativa, consumi più contenuti e cabine completamente digitali. Sulla carta l’idea è ambiziosa, anche perché parliamo di un velivolo che per dimensioni e capienza andrebbe ben oltre gli standard a cui il trasporto aereo civile è abituato da anni.

Il punto di partenza è chiaro. Pechino vuole un mezzo in grado di spostare un numero enorme di persone in un colpo solo, senza rinunciare alla rapidità. Un velivolo da 800 posti che viaggia attorno ai mille chilometri orari rappresenta una combinazione che, almeno nelle intenzioni, potrebbe cambiare il modo di pensare le tratte più trafficate. Va detto però che al momento si tratta di un progetto in fase di sviluppo e non di un aereo pronto a decollare con i passeggeri a bordo.

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Struttura innovativa e consumi ridotti

Uno degli aspetti su cui il CARDC insiste di più riguarda proprio l’architettura del mezzo. La struttura innovativa non è un dettaglio estetico ma una scelta che dovrebbe incidere direttamente sull’efficienza complessiva. L’obiettivo dichiarato è ottenere minori consumi rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un aereo di queste proporzioni, un tema che nel settore pesa parecchio sia per i costi di gestione delle compagnie sia per l’impatto ambientale dei voli.

Accanto al lavoro sulla forma e sull’aerodinamica c’è poi l’interno. Le cabine digitali rientrano nella visione del progetto e indicano la volontà di ripensare anche l’esperienza a bordo, non soltanto le prestazioni in volo. In un aereo che deve accogliere centinaia e centinaia di persone contemporaneamente, il modo in cui viene organizzato lo spazio interno diventa un fattore tutt’altro che secondario.

Il centro di ricerca cinese, insomma, sta cercando di tenere insieme capienza, velocità ed efficienza. Tre obiettivi che spesso tirano in direzioni diverse e che, messi tutti nello stesso aereo cinese, rendono il progetto particolarmente interessante da seguire.

Le sfide logistiche ancora aperte

Non è tutto così semplice, però. Nonostante le premesse, sul tavolo restano diverse sfide logistiche che il progetto dovrà affrontare. Un mezzo capace di trasportare oltre 800 viaggiatori non si limita a porre problemi di ingegneria in volo, ma coinvolge l’intera catena che sta attorno a un aeroporto, dalla gestione dei flussi di persone fino agli spazi necessari a terra per accogliere un gigante dei cieli di questo tipo.

È proprio qui che la questione si fa più delicata. Riuscire a progettare un aereo da 800 passeggeri efficiente è una cosa, farlo funzionare all’interno delle infrastrutture e dei ritmi del traffico aereo quotidiano è un’altra. Le difficoltà di carattere organizzativo rimangono quindi uno dei nodi principali che separano il progetto del China Aerodynamics Research and Development Center da un suo eventuale impiego commerciale.

Per ora la Cina prosegue nello sviluppo di questo enorme aereo di linea con oltre 800 posti, una struttura pensata per ridurre i consumi e cabine digitali, mentre le sfide logistiche legate alla sua gestione restano ancora da superare.

Fonte: TecnoAndroid