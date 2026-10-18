Cusano Campus 7 torna in HD sul digitale terrestre: dove trovarlo

Un canale del digitale terrestre ha ripreso a trasmettere in alta definizione, e per chi lo segue con regolarità si tratta di una novità concreta. Il protagonista è CUSANO CAMPUS 7, che dopo alcuni mesi di trasmissioni con una qualità ridotta ha ripristinato l’HD. Il ritorno arriva in un periodo segnato anche dall’addio del marchio Warner Bros Discovery, e per gli spettatori significa immagini più nitide e una visione più piacevole senza dover cambiare nulla nelle proprie abitudini.

Il cambiamento interessa il MUX DFREE, uno dei multiplex che ospitano decine di emittenti. Proprio qui, a febbraio, il canale aveva abbassato la qualità del segnale. Adesso la situazione è tornata come prima con una risoluzione video di 1280 x 720 pixel, lo standard che garantisce un’immagine decisamente più definita rispetto alla trasmissione in qualità standard.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dove trovare CUSANO CAMPUS 7 sul telecomando

Per sintonizzarsi non serve andare troppo lontano. L’emittente si trova alla LCN 234 del telecomando e nell’elenco aggiornato del multiplex compare con la denominazione CUSANO NEWS 7 HD, dove quella sigla finale conferma appunto il ritorno all’alta definizione. Chi era abituato a seguirne i programmi ritroverà lo stesso canale nella stessa posizione, con la sola differenza di una resa visiva migliore.

Può capitare però che il televisore o il decoder non rilevino subito la modifica. In questi casi la soluzione più semplice consiste nell’effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre, un’operazione che aggiorna la lista e permette di ricevere correttamente il segnale aggiornato.

Come è composto il MUX DFREE aggiornato

Il MUX DFREE, indicato anche come MUX 3DFREE, viaggia sul canale 24 alla frequenza di 498 MHz in gran parte d’Italia. Fanno eccezione diverse zone della fascia tirrenica, in particolare la Liguria e alcune aree di Toscana, Umbria, Lazio e Campania, dove il multiplex è irradiato sul canale 23 alla frequenza di 490 MHz. I parametri tecnici sono QAM64 con intervallo di guardia 1/4 e Fec 3/4, per una banda disponibile di 22,39 Mbps.

All’interno del multiplex trova posto un’offerta molto varia. Nella parte iniziale della numerazione ci sono BOM CHANNEL alla LCN 68, CANALE 122, Lineagem alla 132, ArteIN alla 133 e DELUXE 139. Seguono PADRE PIO TV alla 145, FASCINO 147, PRIMASET alla 149, EQUtv alla 151 e Tesory Channel alla 152. Spazio poi a FASCINO TV 157 HD, a Canale 165 che porta il marchio FASCINO TV 165, a ORLERTV alla 166 e a CANALE168, CANALE169 e PRIMAFREE170.

Salendo con la numerazione si incontrano AP CHANNEL alla 220, IT CHANNEL alla 221, RADIO ROMA NETWORK alla 222, Italia Sera alla 223 e Amici Network alla 224. Alla 225 c’è Teleshopping con il marchio FASCINO 147, mentre Tesory Channel ricompare alla 228. Dopo PRIMAFREE231 arriva proprio CUSANO NEWS 7 HD alla 234, seguito da GENIUS 240, SICILIA 242, dal canale 244, da Parole di Vita alla 245 e da BeJoy.kids alla 247.

Completano questa fascia 248 TV, MATRIX TV ITALIA alla 249, MOMENTO TV alla 251, Radio Radio TV alla 253, ADNPLAY alla 254, Maria Vision alla 255 e Onair Italia alla 256. Più avanti si trovano NTR RADIO 264 MUSIC TV, ARTEORA TV alla 267, 269ITALIA con il marchio AP CHANNEL e 2Settanta Tv alla 270.

Il multiplex comprende infine FANTASFERA alla LCN 401, My Plus Tv alla 402 e Nexum Channel alla 403, oltre a Radio Margherita Più alla 825 e SUPERSIX alla 833. Tra tutte queste emittenti è CUSANO CAMPUS 7 ad aver ottenuto il passaggio più significativo, con il ritorno a una qualità HD che mancava da febbraio.

Fonte: TecnoAndroid