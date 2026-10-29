Curiosity trova su Marte una roccia con cristalli a dischi e aghi

Il rover Curiosity ha individuato su Marte una roccia dall’aspetto piuttosto insolito, segnata da piccole strutture cristalline che ricordano dischi e aghi, e ora si prepara a forarla per capire meglio di cosa sia fatta. Non è un dettaglio da poco, perché proprio nelle rocce del Pianeta Rosso restano impresse le tracce di processi geologici avvenuti miliardi di anni fa, e ogni campione raccolto può aggiungere un pezzo importante a una storia ancora in gran parte da ricostruire.

Molto di quello che oggi si conosce sul passato marziano arriva dal lavoro sul campo dei due rover più performanti che la NASA abbia schierato sulla superficie del pianeta. Da una parte c’è Perseverance, il più recente dei due, dall’altra proprio Curiosity, che è operativo senza interruzioni dal 2012. Una presenza lunghissima, che ha permesso di accumulare un patrimonio di dati difficile da ottenere in qualsiasi altro modo.

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Perché le rocce marziane contano così tanto

Senza le analisi condotte direttamente sul posto, la comunità scientifica non sarebbe mai arrivata a una conclusione ormai considerata solida, ovvero che Marte un tempo aveva condizioni ambientali molto diverse da quelle attuali. Le osservazioni a distanza aiutano parecchio, certo, ma è il contatto ravvicinato con il terreno a fare davvero la differenza. Toccare, osservare da vicino, perforare: sono questi i passaggi che trasformano un’ipotesi in un dato concreto.

Alcune delle testimonianze più preziose, infatti, non stanno in superficie ma sono custodite all’interno delle rocce. Lì possono nascondersi informazioni utili sulla presenza di acqua nel passato del pianeta e sull’evoluzione del clima marziano nel corso del tempo. Ecco perché la scelta di un bersaglio da forare non viene mai fatta a caso, e perché una formazione con caratteristiche fuori dal comune attira subito l’attenzione del team che guida il rover.

Il sito Nazca e la scelta di perforare

La novità riguarda proprio una di queste rocce particolari. Il sito individuato da Curiosity è stato battezzato in modo informale Nazca e presenta quelle strane forme che richiamano minuscoli dischi e sottili aghi, una combinazione che ha spinto a pianificare un’operazione di perforazione. L’obiettivo è andare oltre l’aspetto esterno e raccogliere materiale dall’interno, dove si celano gli indizi più interessanti.

C’è poi un dettaglio che rende la vicenda ancora più curiosa. A pochi metri di distanza si trova un’altra formazione, chiamata Chiu Chiu, che mostrava caratteristiche molto simili a quelle di Nazca. In quel caso, però, la roccia non era adatta a essere forata, e così l’attenzione si è spostata sulla vicina, ritenuta più idonea per l’intervento del rover.

La scelta di ripiegare su Nazca dimostra quanto contino anche le condizioni pratiche in un’operazione del genere. Non basta che una roccia sia interessante dal punto di vista scientifico, deve anche prestarsi fisicamente al lavoro della trivella. Due formazioni quasi gemelle a breve distanza l’una dall’altra hanno offerto una seconda possibilità, e il team ha deciso di coglierla puntando sulla roccia con le strutture cristalline più promettenti.

A questo punto il lavoro si sposta sulla roccia di Nazca, con i suoi dischi e i suoi aghi ancora tutti da interpretare. Curiosity, attivo su Marte dal 2012, si appresta così a forarla per estrarne il contenuto, in un’area dove la vicina Chiu Chiu aveva già mostrato caratteristiche simili senza però consentire lo stesso tipo di intervento.

Fonte: TecnoAndroid