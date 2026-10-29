Gemini per Android: nuovo menu laterale e impostazioni unificate

Google ha avviato la distribuzione di un aggiornamento dell’app Gemini per Android che porta con sé un pannello laterale ridisegnato e una riorganizzazione completa delle impostazioni. Le stesse modifiche erano già arrivate la scorsa settimana su iOS, macOS e web, in concomitanza con il lancio di Gemini 4 Argon, e ora stanno raggiungendo poco alla volta anche gli smartphone e i tablet con il sistema operativo del robottino verde. Il rilascio passa attraverso un aggiornamento lato server, quindi non serve scaricare nulla dal Play Store: le nuove schermate compaiono in automatico quando il proprio account viene abilitato.

Il cambiamento più visibile riguarda il pannello laterale, cioè il menu che si apre scorrendo dal bordo dello schermo. La funzione di ricerca ha trovato una nuova casa nell’angolo superiore destro, mentre la voce Nuova chat conserva il suo posto in cima all’elenco. Subito sotto adesso compare Libreria, che guadagna una posizione e diventa molto più facile da raggiungere rispetto al passato.

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Un menu laterale più ordinato e meno affollato

Per evitare che il menu si trasformi in una lista infinita, l’assistente di Google mostra all’inizio soltanto cinque elementi tra conversazioni recenti e altre voci disponibili. Chi vuole vedere tutto il resto deve toccare il pulsante “Altro”, che espande il pannello e rivela le opzioni nascoste. Una scelta pensata per alleggerire la vista d’insieme senza togliere nulla a chi usa l’app in modo intensivo.

Con un abbonamento Google AI Ultra l’elenco completo diventa piuttosto ricco. Comprende Nuova chat, Libreria, Immagini, Programmate, Briefing quotidiano, Personalizza, Studenti, Video e Gems. Insomma, parecchie funzioni che fino a ieri rischiavano di creare un certo disordine e che ora vengono raccolte dietro un singolo tocco.

Le impostazioni di Gemini finiscono tutte in una sola pagina

La novità di maggior peso però tocca la gestione delle preferenze. In precedenza alcune opzioni erano sparpagliate tra il menu dell’account e la sezione Impostazioni dell’app, con il risultato che trovare una voce specifica poteva richiedere qualche tentativo di troppo. Con il nuovo design Google riunisce tutte le configurazioni in un’unica pagina e snellisce parecchio il menu dell’account, che adesso serve soprattutto per cambiare profilo, inviare un feedback o contattare l’assistenza.

La pagina Impostazioni si apre con due voci in evidenza, Gestisci account e Limiti di utilizzo. Segue la sezione Preferenze, che raccoglie un bel numero di opzioni: Notifiche, Personal Intelligence, Avatar, Impostazioni delle attività, Tema, Competenze, Voce, Contenuti multimediali, Controlli del dispositivo, Carrello e ordini e infine Gemini Notebook. Praticamente tutto ciò che riguarda il comportamento quotidiano dell’assistente si trova in un unico punto.

Le restanti opzioni sono divise in due gruppi ben distinti. La sezione Dati e privacy include Importa memoria, Informazioni di contatto dai dispositivi, Attività delle app Gemini, Link pubblici e Centro assistenza per la privacy. Il gruppo Ricevi assistenza mette invece insieme Guida, Segnala un problema, Informazioni e Aggiornamenti, così da separare in modo netto la parte legata alla gestione dei dati da quella dedicata al supporto.

Come arriva il restyling sugli smartphone Android

Il nuovo look di Gemini è già realtà su iOS, macOS e nella versione web, mentre su Android la distribuzione è ancora in corso su larga scala. Proprio perché si tratta di un rilascio gestito dai server di Google, la comparsa delle nuove schermate può variare da un utente all’altro: c’è chi le vede già adesso e chi dovrà aspettare qualche giorno prima di trovarle sul proprio dispositivo, anche con la stessa versione dell’app installata.

Fonte: TecnoAndroid