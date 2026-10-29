Cronos: Lazarus, il DLC prequel arriva il 3 dicembre

Bloober Team ha annunciato la data di uscita di Cronos: Lazarus, l’espansione dell’horror fantascientifico pubblicato nel 2025. Il nuovo DLC arriverà il 3 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X, mentre la versione per Nintendo Switch 2 è prevista per il primo trimestre del 2027. Si tratta di un prequel che riporta i giocatori nel mondo di Cronos: The New Dawn con nuove abilità, un’arma più rapida e un prezzo di lancio decisamente accessibile.

Lo studio polacco punta a riprendere esattamente da dove aveva lasciato il gioco originale, almeno in termini di atmosfera. L’universo resta quello sporco e opprimente di Cronos: The New Dawn, costruito su ciò che è accaduto nel capitolo uscito lo scorso anno. Ci sono gli elementi che ormai rappresentano la firma della casa: ambienti soffocanti, scontri brutali e meccaniche di sopravvivenza che obbligano a gestire con attenzione ogni risorsa. Stavolta però il ritmo si alza. L’azione diventa più veloce e il combattimento più cattivo, con l’obiettivo di mettere alla prova riflessi e capacità tattiche in modo più diretto rispetto al passato.

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Cronos: Lazarus, la storia del Pathfinder prima del gioco originale

In Cronos: Lazarus si veste i panni del Pathfinder, un agente del Collettivo che cerca di capire cosa sia andato storto e come sia finito, in modo tragico, per diventare il Warden. Il problema è che non è solo. Alle sue calcagna c’è il Tracker, un esecutore del Collettivo implacabile, deciso a fermarlo prima che riesca a portare a termine una missione di rinascita di cui l’organizzazione non deve mai venire a conoscenza.

Visto che la vicenda si colloca prima degli eventi del gioco principale, l’espansione scava nel passato del protagonista e aggiunge informazioni inedite sul Collettivo. Viene mostrato anche cosa succede a chi decide di mettersi contro questa organizzazione, un tema che chi ha seguito The New Dawn potrà leggere sotto una luce diversa.

Teletrasporto, esca invisibile e la nuova lama Gladius

Per uscirne vivi i giocatori potranno contare su alcune abilità del tutto nuove. La prima è il teletrasporto, che permette di spostarsi rapidamente sul campo di battaglia. La seconda è un’esca capace di tenere occupati i nemici e, allo stesso tempo, di rendere il Pathfinder invisibile per un breve periodo. A queste si aggiunge il Gladius, una lama più rapida e più feroce rispetto al pugnale del gioco originale, pensata per uno stile di combattimento più aggressivo.

Le prime prove dell’espansione, svolte durante la gamescom 2026 in un’arena di combattimento, hanno confermato quanto l’esperienza sia molto più orientata all’azione. Il merito principale va proprio al teletrasporto, che consente di avvicinarsi in fretta ai nemici, affrontarli faccia a faccia e poi ritirarsi altrettanto velocemente. L’esca e il teletrasporto sono pensati per essere usati insieme il più spesso possibile. Ogni volta che si attiva uno dei due, infatti, il tempo di ricarica dell’altro si riduce, e il risultato è uno scontro frenetico che nelle prime impressioni è risultato decisamente piacevole.

Sul fronte del prezzo, Cronos: Lazarus costerà circa 9 euro al momento del lancio. Nel frattempo il gioco base, Cronos: The New Dawn, è scontato del 50% su tutti i negozi digitali in occasione del periodo di Halloween.

Fonte: TecnoAndroid