Android 16: nella nuova beta ci sono dei widget tutti da scoprire

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Google ha rilasciato l’aggiornamento mensile di dicembre 2025 per i dispositivi Pixel supportati, introducendo tutte le novità di Android 16 QPR2. Tra queste spicca una delle aggiunte più richieste dagli utenti: i widget nella schermata di blocco, una funzione già nota ai possessori di Pixel Tablet ma che finora non era mai arrivata sugli smartphone della gamma. Con questa novità, i widget diventano consultabili — e in alcuni casi interattivi — senza sbloccare il telefono, rendendo più rapido l’accesso a informazioni e scorciatoie utili. Una funzione che modifica sensibilmente l’esperienza d’uso quotidiana dei Pixel e che sembra destinata a espandersi ulteriormente con le prossime release.

Cosa sono i widget della schermata di blocco di Android 16 QPR2

I widget della schermata di blocco replicano, in versione ottimizzata, gli stessi widget disponibili nella home. L’obiettivo è permettere agli utenti di consultare informazioni immediatamente, come meteo, agenda, note rapide o controlli smart home, senza dover superare la barriera dello sblocco. La funzione, introdotta inizialmente sul Pixel Tablet come parte del focus di Google su modalità d’uso più “ambient”, ora viene estesa agli smartphone Pixel a partire da Pixel 6 in poi. L’utente può così visualizzare contenuti e aprire app senza sbloccare: nel caso in cui un widget richieda un’azione più profonda, comparirà una richiesta di verifica dell’identità.

Come aggiungere i widget sulla schermata di blocco

Una volta aggiornato il dispositivo ad Android 16 QPR2, la funzione non è abilitata automaticamente: occorre attivarla manualmente. Il procedimento è semplice e richiede pochi passaggi:

Aprire Impostazioni

Entrare in Display e tocco

Selezionare Schermata di blocco

Attivare l’interruttore “Widget su schermata di blocco”

L’attivazione non genera messaggi di conferma, ma da quel momento la schermata di blocco può ospitare i nuovi widget. L’interfaccia, ancora contrassegnata come Beta, indica che Google continuerà a perfezionare l’esperienza. Una volta abilitati, i widget si trovano scorrendo verso sinistra dalla schermata di blocco. In questo pannello l’utente può visualizzare tutti i widget attivi. Aprendo un’app tramite un widget sarà comunque necessario confermare la propria identità, mentre la visualizzazione passiva rimane libera. Per modificare la disposizione basta una pressione prolungata sulla schermata dei widget: si entra così in una modalità che consente di ridimensionare, spostare o rimuovere i widget. La struttura è modulare: i widget devono occupare l’intera larghezza e almeno due righe di altezza. Alcuni possono espandersi fino a quattro o sei righe, arrivando a coprire l’intera pagina.