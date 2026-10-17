Stark VARG SM Sköll esaurita in 48 ore dopo il record di Terramar

Sono bastate appena quarantotto ore a Stark Future per piazzare tutti i 500 esemplari previsti della VARG SM Sköll, la serie speciale della supermotard elettrica svedese. Il marchio ha chiuso ufficialmente i registri e non ci saranno repliche né nuove finestre d’ordine. Il lancio era avvenuto il 16 settembre e nel giro di due soli giorni la moto è andata esaurita, diventando all’istante un pezzo da collezione per una cerchia ristretta di appassionati.

L’attenzione intorno al modello era già molto alta, ma a far impennare le richieste ci ha pensato un’impresa compiuta sull’asfalto pochi giorni prima del debutto. Il 10 settembre la Sköll è scesa in pista sul tracciato di Terramar, due chilometri di cemento sconnesso con curve paraboliche quasi verticali, dove un errore significa finire dritti contro il muro. Proprio lì la moto svedese ha firmato una prestazione destinata a restare negli annali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il record di Terramar e i numeri della scheda tecnica

In sella c’era il collaudatore Jonas Skovby, che ha fermato il cronometro a 41,888 secondi. Si tratta di 0,712 secondi in meno rispetto al 42,600 registrato nel 2012 da Carlos Sainz al volante di un’Audi R8 LMS da competizione. Battere un’auto GT da corsa su un ovale così insidioso non è cosa da poco, e il risultato ha spinto il reparto marketing a gestire la comunicazione per gradi.

Prima è arrivata l’apertura delle vendite, poi il 20 settembre è stato pubblicato il filmato intitolato “VARG SM Sköll Terramar Abbiamo batido otro récord”, mentre la notizia del tutto esaurito è stata tenuta nel cassetto fino all’ultimo momento. D’altra parte, sotto la carena i dati parlavano già con chiarezza. La moto pesa in tutto appena 123 chili, sviluppa una potenza massima di 80 cavalli e fa largo uso di bulloneria e componenti in titanio, una scelta pensata per contenere il peso senza rinunciare alla robustezza.

La strategia del marchio e il ruolo dei concessionari

Per il costruttore svedese si tratta della seconda conferma nel giro di un anno. In precedenza erano già andate esaurite in anticipo le versioni Factory, prodotte in 200 unità per la variante da cross VARG MX e in 300 per quella da enduro VARG EX. Tutti questi esemplari sono stati consegnati con una targhetta numerata, a sottolinearne l’esclusività.

A commentare il successo è Morgan Karlsson, responsabile marketing di Stark. “500 moto vendute in quarantotto ore sono la risposta più chiara alla qualità del nostro lavoro”, ha spiegato il manager. “In questo momento il nostro pensiero va a chi è rimasto a bocca asciutta. Ed è qui che entra in gioco la rete ufficiale: durante questa settimana stiamo garantendo ai concessionari un canale preferenziale di fornitura per la VARG SM standard, che impiega la medesima architettura di telaio e motore della Sköll”.

Lo stesso Karlsson ha poi riassunto la filosofia dell’azienda con una frase piuttosto netta. “La Sköll è nata per rimanere un’edizione limitata, la VARG SM di serie è pensata per durare nel tempo”. In pratica la casa svedese separa con precisione i due prodotti, da un lato la tiratura speciale e irripetibile, dall’altro il modello destinato a restare a listino e a raggiungere un pubblico più ampio.

Porte chiuse per la Sköll, spazio alla versione di serie

Il produttore lo ha chiarito senza giri di parole e il capitolo Sköll è da considerarsi definitivamente archiviato. Chi desidera portarsi a casa la supermoto elettrica svedese dovrà quindi orientarsi sulla VARG SM di serie, che condivide con l’edizione speciale telaio e motore. Gli ordini per questa versione restano aperti e possono essere effettuati direttamente attraverso la rete vendita oppure sul sito ufficiale del marchio.

Fonte: TecnoAndroid