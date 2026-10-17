REDMAGIC 12 Pro+: raffreddamento RGB e display 185Hz senza fori

REDMAGIC 12 Pro+ è ufficiale in Cina e porta con sé due novità che il marchio presenta come prime al mondo, cioè un sistema di raffreddamento a liquido con illuminazione RGB integrata e un display da 185Hz privo di fori e notch. Su un gaming phone sono proprio questi gli aspetti che pesano di più, e l’azienda ha scelto di puntare tutto lì.

Il debutto è arrivato il 15 ottobre 2026 ed è riservato per ora al mercato cinese. La variante internazionale si chiamerà semplicemente REDMAGIC 12 Pro e verrà annunciata il 3 novembre, probabilmente con specifiche e listini diversi da quelli visti in patria.

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Raffreddamento a liquido con luci RGB e ventola da 25.500 giri

Dal punto di vista ingegneristico il cuore del progetto è la dissipazione del calore. REDMAGIC ha inserito dei LED RGB direttamente nel modulo a liquido circolare collocato sul retro, e la luce reagisce in tempo reale a ciò che succede durante la partita. Un elemento già molto riconoscibile diventa così ancora più distintivo, ma non si tratta soltanto di estetica perché la nuova pompa offre l’85% di potenza in più rispetto alla generazione precedente con un consumo di appena 20mW.

L’insieme prende il nome di AquaCore Cooling System 3.0 e affianca al liquido la ventola TurboFan 5.0, capace di toccare i 25.500 giri al minuto, oltre a materiali in grafene e a una camera di vapore 4D. La ventola vanta anche la certificazione IPX8 contro l’acqua e una resistenza superiore del 30% rispetto al modello precedente. Ne risulta un’architettura termica a cinque livelli pensata per reggere lunghe sessioni di gioco senza throttling.

Schermo senza fori a 185Hz e il chip RedCore R5

Lo schermo è l’altro pilastro del dispositivo. Grazie alla tecnologia con fotocamera sotto il pannello di nona generazione sviluppata insieme a BOE, REDMAGIC 12 Pro+ porta i 185Hz su una superficie completamente pulita. Il rapporto tra schermo e corpo raggiunge il 96,3% con cornici di soli 0,96mm. Le fotocamere nascoste sotto il display non sono una novità in sé, mentre abbinarle a una frequenza di aggiornamento così elevata rappresenta davvero una prima volta.

Anche il tocco è curato nei dettagli. Il controller Synaptics assicura un campionamento medio di 500Hz con picchi fino a 5.000Hz, e i grilletti capacitivi laterali lavorano a 700Hz, valori che nei titoli competitivi possono fare la differenza.

A muovere il tutto c’è lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, affiancato dal chip proprietario RedCore R5 che gestisce ray tracing in tempo reale, upscaling a 2K e interpolazione dei frame fino a 185Hz nei giochi FPS, racing e MOBA. In pratica svolge sugli smartphone un compito simile a quello del DLSS sui PC, migliorando qualità visiva e fluidità senza appesantire il processore principale.

Batteria, audio, prezzi e colori

La batteria da 8.400mAh cresce del 12% rispetto alla generazione precedente e supporta la ricarica cablata a 120W e quella wireless a 80W. Non manca la modalità bypass, che alimenta direttamente il sistema mentre si gioca così da contenere il calore e preservare l’accumulatore nel tempo. Il tutto sta in un corpo spesso 8,5mm per 223 grammi, un peso non proprio da piuma ma notevole considerando la dotazione.

Sul versante audio spiccano gli altoparlanti stereo simmetrici con certificazione Dolby Atmos, accompagnati da un motore aptico sull’asse X per il feedback in partita. Aggiornata anche la funzione PC Emulator, che consente di accedere alla propria libreria Steam e avviare titoli per computer direttamente sul telefono, compatibilità dei singoli giochi permettendo. Non è una novità assoluta per REDMAGIC ma l’integrazione con Steam la rende più pratica rispetto al passato.

In Cina REDMAGIC 12 Pro+ parte da 6.999 yuan, circa 900 euro al cambio attuale, nella configurazione 12GB+256GB, sale a 7.999 yuan per la 16GB+512GB e arriva a 8.999 yuan per la 16GB+1TB. Le colorazioni disponibili sono Nightfreeze e Subzero, con Skyfrost attesa più avanti nel corso dell’anno. Esiste poi una edizione GOLDEN SAGA in fibra di carbonio forgiata con dettagli dorati e configurazione da 24GB+1TB, i cui dettagli completi non sono ancora stati comunicati.

Accanto allo smartphone REDMAGIC ha presentato anche un monitor MiniLED da gaming con 5.184 zone di dimming indipendenti, capace di lavorare a 330Hz in 2K oppure a 180Hz in 5K, proposto in Cina a 6.499 yuan. Prezzi e configurazioni per i mercati internazionali saranno svelati con l’evento del 3 novembre.

Fonte: TecnoAndroid