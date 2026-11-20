La caduta di Babilonia per mano degli Ittiti potrebbe avere una collocazione più precisa nel tempo, intorno al 1587 a.C., e a suggerirlo sono in buona parte gli anelli degli alberi. Un gruppo di ricerca dell’Università dell’Arizona, guidato da Charlotte Pearson, è riuscito a datare al calendario più di mille anni di legni provenienti dall’Anatolia, con effetti diretti su una discussione che impegna gli studiosi da decenni.

Il lavoro, pubblicato nel 2026 sulla rivista scientifica PNAS, non si limita a proporre un anno. Prende posizione dentro un confronto di lunga data tra diverse ricostruzioni della storia della Mesopotamia e finisce per appoggiare una di quelle in competizione, quella che gli specialisti chiamano cronologia media bassa.

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Legno, ghiaccio e cielo: tre indizi per una sola data

Il punto di forza dello studio sta nell’incrocio di fonti molto diverse tra loro, che a prima vista sembrerebbero non avere nulla in comune. Il primo elemento è proprio il legno anatolico. Gli anelli di crescita formano una sorta di archivio naturale che però, preso da solo, rischia di restare sospeso nel vuoto. Si può ricostruire una lunga sequenza di anni, ma serve qualcosa che la leghi con certezza al calendario.

Qui entra in gioco il secondo tassello. Nei ghiacci polari sono rimaste conservate le tracce di una grande eruzione, un evento abbastanza importante da lasciare un segno riconoscibile anche a enorme distanza. Collegare la serie degli alberi a quel segnale permette di trasformare un semplice conteggio in una datazione vera e propria, ancorata a un momento preciso della storia.

Il terzo indizio arriva invece dal cielo, o meglio da chi lo scrutava con grande attenzione migliaia di anni fa. I Babilonesi mettevano per iscritto le loro osservazioni di Venere, e quei resoconti astronomici sono diventati uno strumento prezioso per chi oggi prova a mettere ordine nella successione degli eventi di quell’epoca. Accostati l’uno all’altro, legno, ghiaccio e astronomia antica portano tutti nella stessa direzione.

Perché la data della caduta di Babilonia conta così tanto

Stabilire con sicurezza quando la città mesopotamica cadde sotto i colpi degli Ittiti non è una curiosità per pochi appassionati. Su quell’episodio poggia infatti buona parte dell’impalcatura cronologica della regione, e spostarlo anche di poco significa rivedere a cascata la datazione di sovrani, conflitti e intere fasi storiche. Proprio per questo convivono più cronologie in competizione, e proprio per questo il dibattito va avanti da così tanto tempo senza che nessuna ipotesi abbia prevalso in modo netto.

Il team di Pearson porta ora sul tavolo un sostegno concreto alla cronologia media bassa, costruito su un metodo che non si affida soltanto ai testi antichi ma li mette alla prova con dati naturali. Gli oltre mille anni di legni anatolici datati al calendario rappresentano la base dell’intera ricostruzione, mentre il segnale dell’eruzione conservato nei ghiacci e le annotazioni babilonesi sul pianeta Venere servono a fissarla nel tempo. Ne emerge un quadro coerente in cui ogni tassello conferma gli altri. Il risultato indica il 1587 a.C. come l’anno attorno al quale Babilonia passò in mano agli Ittiti, una data che lo studio pubblicato su PNAS colloca all’interno della cronologia media bassa per la Mesopotamia.

Fonte: TecnoAndroid