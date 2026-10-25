CoopVoce Turbo 200: primo mese gratis, ma l’attivazione si paga

Dal 29 ottobre 2026 CoopVoce dovrebbe cambiare le regole del gioco per Turbo 200, l’offerta mobile in 5G che si prepara ad accogliere una nuova promozione riservata a chi sceglie la portabilità del numero. Il primo mese sarà gratuito, ma in cambio l’attivazione tornerà a pagamento. Salvo ripensamenti, la novità varrà sia per l’acquisto online sia nei punti vendita Coop. Va detto che per ora si tratta di un’indiscrezione, senza alcuna conferma ufficiale da parte dell’operatore virtuale.

Fino al 28 ottobre 2026 resta in piedi la promo attuale, quella che azzera il costo di attivazione per chi arriva da un altro gestore. Online la spesa iniziale si ferma a 7,90 euro, cioè esattamente il canone del primo mese anticipato. Nei negozi Coop invece serve una prima ricarica minima per coprire la mensilità iniziale.

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Turbo 200 in 5G con il primo mese gratuito

Il pacchetto di Turbo 200 non cambia. Ogni mese include minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 200 Giga di traffico dati in 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Il tutto a 7,90 euro al mese.

Di norma le offerte standard dell’operatore si possono sottoscrivere chiedendo un numero nuovo oppure portando quello già in uso da un altro gestore nazionale, sia online sia nei punti vendita Coop. Restano però esclusi, al momento, i supermercati Coop della Calabria. Il primo mese gratis sarà riservato ai soli nuovi clienti con portabilità, dal 29 ottobre al 22 novembre 2026, e il pagamento partirà quindi dal primo rinnovo.

Attivazione di nuovo a pagamento e cosa cambia per i già clienti

Con l’arrivo della nuova promozione sparisce lo sconto sull’attivazione. Chi sceglie l’acquisto online con spedizione a casa pagherà 10 euro iniziali con 1 euro di traffico incluso, senza spese per l’invio della SIM. Chi invece compra in un negozio Coop, oppure prenota online e ritira la scheda in un punto vendita, paga normalmente 10 euro per la nuova SIM con 5 euro di traffico compreso.

Per l’attivazione online c’è la videoidentificazione, che richiede di attendere il controllo del video da parte di un operatore. In alternativa, da luglio 2024 è possibile identificarsi anche con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. CoopVoce supporta poi le eSIM, le schede digitali che evitano l’uso di una SIM fisica. Un’altra strada è la Self SIM, la scheda confezionata in vendita nei punti Coop aderenti a 9,90 euro. Il prezzo comprende attivazione e primo mese dell’offerta scelta, e la scheda si attiva in un secondo momento online.

Per chi ha già una SIM CoopVoce attiva non cambia nulla. Il passaggio a Turbo 200 in 5G resta gratuito invece di costare 9,90 euro una tantum, e il primo mese anticipato viene scalato dal credito residuo.

Rete, roaming e gestione del traffico

CoopVoce è un operatore Full MVNO che si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone (ex Vodafone Italia) in 2G e 4G, e dall’8 gennaio 2026 anche in 5G con alcune offerte dedicate. Turbo 200 arriva fino alla quinta generazione senza limiti rispetto a quanto previsto dai clienti Vodafone. Per sfruttarla però servono uno smartphone compatibile e un’area coperta, altrimenti la navigazione passa in automatico su 4G. Il 3G con Vodafone è stato dismesso da alcuni anni, mentre da marzo 2023 tutti i clienti con un dispositivo compatibile possono chiamare in VoLTE sulla rete 4G.

All’estero le offerte funzionano in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. Minuti, SMS e Giga si usano esattamente come in Italia durante i viaggi occasionali, nel rispetto dei regolamenti europei sul roaming a tariffa nazionale ma senza un tetto mensile. L’utilizzo deve comunque restare personale, come stabilito dall’articolo 4 delle Condizioni Generali di Contratto.

Le chiamate vengono tariffate sui secondi effettivi di conversazione, senza scatto alla risposta, e il traffico internet a singolo kilobyte. Esauriti gli SMS si continua a scrivere a consumo secondo il piano base, mentre finiti i Giga la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi. Dall’app si può rinnovare l’offerta in anticipo pagando il canone e recuperando tutto il traffico incluso. Se il credito non basta per il rinnovo, l’offerta resta sospesa per 30 giorni con dati bloccati e chiamate e SMS tariffati a piano base, e senza una ricarica entro quel termine l’opzione viene disattivata. Per evitare sorprese c’è il servizio Rinnovo Facile, che rinnova l’offerta in automatico addebitando solo l’importo esatto del canone mensile sul metodo di pagamento impostato.

Fonte: TecnoAndroid