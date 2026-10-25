TIM Power Famiglia Iron torna via SMS: 201 Giga a 4,99 euro

Una nuova campagna SMS riporta sotto i riflettori TIM Power Famiglia Iron, l’offerta mobile da 4,99 euro al mese che in questi giorni di ottobre 2026 viene proposta ad alcuni ex clienti TIM. Il pacchetto è ancora in promozione con 201 Giga di traffico dati mensile, minuti illimitati e 200 SMS, e secondo quanto indicato nel messaggio si può attivare nei negozi fino al 28 ottobre 2026, salvo cambiamenti.

Pur circolando anche attraverso le campagne di recupero, ufficialmente si tratta di un’offerta operator attack, quindi sottoscrivibile pure da chi non ha ricevuto alcun invito. Come le altre proposte di questo tipo dell’operatore, resta disponibile fino a nuova comunicazione. In passato il nome “Famiglia” aveva un senso preciso perché la tariffa era riservata a chi la abbinava alla linea fissa. Dal 9 giugno 2026 invece è attivabile anche da sola, ma soltanto con la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali.

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Cosa dice il messaggio e cosa include davvero

Nell’SMS TIM invita i clienti Iliad, Coop e degli operatori virtuali a passare al suo 5G a 4,99 euro al mese con 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Vengono indicati anche il costo di attivazione di 6,99 euro, la SIM da 10 euro e 6 mesi gratuiti di Canva Pro con le sue funzioni di intelligenza artificiale. C’è però un dettaglio da non trascurare, perché il messaggio potrebbe arrivare anche a ex clienti finiti con un gestore escluso, che quindi non possono aderire nonostante l’invito.

Sul fronte dei dati la promozione è più generosa di quanto scritto nell’SMS. Il bundle prevede infatti 1 Giga di base più 200 Giga bonus, accreditati entro 5 giorni dall’attivazione, per un totale di 201 Giga al posto dei 101 standard. Secondo alcune segnalazioni l’arrivo dei Giga aggiuntivi può subire ritardi e in quel caso conviene contattare l’operatore. La navigazione arriva fino al 5G con il profilo base, limitato a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Per i costi iniziali, dal 23 febbraio 2025 tutte le offerte operator attack sottoscritte in negozio prevedono un’attivazione da 6,99 euro, a cui si sommano il primo mese anticipato e la nuova SIM ricaricabile da 10 euro, salvo promozioni locali. Alcuni clienti si sono poi ritrovati attiva l’opzione gratuita TIM 15 Giga 5G valida 30 giorni, normalmente pensata per chi attende TIM Unica con Giga illimitati. Con ogni probabilità si tratta di un errore legato al vecchio vincolo di convergenza con il fisso.

Gli operatori di provenienza e il bonus Canva Pro

Per sottoscrivere TIM Power Famiglia Iron serve arrivare da Iliad, CoopVoce, Sky Mobile e da una lunga serie di virtuali. Restano esclusi Kena, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali, Noitel, PosteMobile e Lyca Mobile. Nell’elenco dei gestori ammessi figurano tra gli altri 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Spusu, Digi Mobil, Rabona Mobile, Enegan, Plink, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Feder Mobile, Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), BT Italia, Dimensione, Massima Energia e Segnoverde.

Dal 9 giugno 2026 la stessa tariffa si può attivare anche online tramite una pagina dedicata, sempre con provenienza da Iliad e da alcuni virtuali, e pure in questo caso vale il raddoppio che porta il totale a 201 Giga.

Quanto a Canva Pro, la partnership con TIM è un’esclusiva telco in Italia e dal 20 luglio 2026 il servizio, del valore di 12 euro al mese, viene distribuito a tutti i clienti consumer di fisso e mobile. La piattaforma di progettazione grafica permette di creare contenuti per presentazioni, siti web e social, anche con strumenti di intelligenza artificiale. Il codice si riscatta nel programma fedeltà gratuito TIM Star, accessibile dall’app MyTIM o dall’area clienti sul sito. Di base garantisce 6 mesi gratuiti, che diventano 12 per i clienti convergenti con TIM Unica e per chi ha un’offerta TIM Young.

Fonte: TecnoAndroid