CoopVoce Evo Unlimited ritorna ufficialmente per il Black Friday

Qualche tempo fa l’operatore telefonico virtuale CoopVoce aveva annunciato l’imminente ritorno per il Black Friday 2025 di jna super offerta mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di CoopVoce Evo Unlimited. Quest’ultima è dunque ritornata ufficialmente a partire dalla giornata del 23 novembre 2025. L’offerta in quesripne rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 3 dicembre 2025. In questo modo, sarà coperta anche la giornata dell’evento del Cyber Monday 2025.

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CoopVoce Evo Unlimited ritorna ufficialmente per l’evento del Black Friday 2025

Come anticipato dall’operatore telefonico virtuale CoopVoce, l’offerta CoopVoce Evo Unlimited è tornata a disposizione degli utenti in occasione del Black Friday 2025. Come già accennato in apertura, l’offerta rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del 3 dicembre 2025, ovvero anche fino all’evento del Cyber Monday.

La super offerta mobile dell’operatore sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia coloro che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’offerta sarà disponibile anche per i già clienti dell’operatore telefonico. In ogni caso, l’operatore virtuale sta comunque offrendo gratuitamente il costo di attivazione dell’offerta a tutti i suoi clienti che attiveranno l’offerta.

Con CoopVoce Evo Unlimited, come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione ogni mese giga senza limiti per navigare alla massima velocità resa disponibile dall’operatore. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Per poter usufruire di questo bundle, gli utenti dovranno sostenere una spesa molto contenuta. È infatti previsto un costo per il rinnovo pari a soli 9,90 euro al mese.

Questa nuova super offerta mobile di CoopVoce sarà disponibile all’attivazione sia sul sito ufficiale dell’operatore virtuale sia nei negozi fisici autorizzati fino alla giornata del prossimo 3 dicembre 2025.