CoopVoce Evo Unlimited, offerta BOMBA per i già clienti

Per questa estate, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di fare un regalo anche ai suoi già clienti. Questi ultimi potranno infatti effettuare un cambio della propria offerta attivando una promo davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo Unlimited. Come suggerisce il nome, questa offerta include giga senza limiti per navigare in libertà.

CoopVoce Evo Unlimited arriva per i già clienti dell’operatore senza costi di attivazione

I già clienti dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce potranno cambiare la propria offerta attivando una super proposta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta denominata CoopVoce Evo Unlimited. Secondo quanto è emerso, gli utenti potranno attivarla effettuando il cambio fino alla giornata del prossimo 20 agosto 2025. Potranno farlo tutti coloro che sono clienti dell’operatore fino alla giornata del 7 luglio 2025.

In particolare, l’offerta in questione è estremamente ricca e conveniente. Ad un costo di soli 9,90 euro al mese, gli utenti potranno avere accesso a giga pressoché illimitati per navigare. La connessione supportata è fino al 4G, ma alla massima velocità messa a disposizione dall’operatore. Oltre a questo, nel bundle sono compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare sempre verso tutti i numeri nazionali.

Solitamente, i già clienti che vogliono cambiare la propria offerta devono sostenere un costo di attivazione pari a 9,99 euro. Tuttavia, per questa occasione l’operatore ha deciso di includere gratuitamente anche questo costo. Per attivare l’offerta CoopVoce Evo Unlimited, gli utenti avranno varie opzioni. Potranno recarsi presso uno dei negozi fisici autorizzati CoopVoce, potranno utilizzare l’app ufficiale oppure potranno attivare l’offerta nell’apposita sezione presente sul sito ufficiale dell’operatore CoopVoce.

Per chi è già cliente dell’operatore, si tratta di un’occasione imperdibile per poter utilizzare ogni mes3 a basso costo giga senza limiti per navigare senza pensieri.