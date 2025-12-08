CoopVoce EVO 250: 250 GB, minuti illimitati e SMS a soli 9,90€!

CoopVoce torna alla carica con la sua offerta EVO 250, un pacchetto pensato per chi vuole navigare senza pensieri e restare sempre connesso, senza sorprese sul prezzo. Con 250 Giga a disposizione, minuti illimitati e 1.000 SMS, l’idea è chiara: togliere ogni limite alla tua comunicazione, che tu sia a casa, in viaggio in Europa o persino nel Regno Unito. E se sei uno di quelli che odiano la burocrazia, la eSIM diventa una soluzione perfetta: niente consegne, niente file, attivazione completamente online e tutto pronto in pochi minuti.

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EVO 250 di CoopVoce punta su giga, trasparenza e connessione senza limiti

Il bello di EVO 250 è che CoopVoce mantiene la promessa di prezzo stabile “per sempre, da sempre”. Non ci sono costi nascosti, aumenti improvvisi o vincoli strani: paghi 9,90 euro al mese e sai esattamente cosa otterrai. Anche la gestione dei rinnovi è pensata per semplificare la vita: tutto viene rinnovato automaticamente, così non rischi mai di trovarti senza credito o di dover correre a fare una ricarica last minute. E se viaggi spesso in Europa, puoi respirare tranquillo: i tuoi Giga saranno utilizzabili come in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio.

CoopVoce non punta solo al numero di Giga: la qualità della rete è un altro punto forte. Con una copertura nazionale e internazionale garantita al 99,8%, puoi stare certo di essere connesso praticamente ovunque. La tecnologia 4G assicura chiamate nitide e navigazione veloce, mentre il servizio VoLTE permette di parlare e navigare contemporaneamente senza interruzioni. Inoltre, grazie alla possibilità di usare il tuo dispositivo come hotspot gratuito, puoi condividere la connessione con altri device e controllare a distanza i tuoi gadget smart.

Attivare EVO 250 è semplice: puoi scegliere se ricevere la SIM a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Il costo di attivazione è contenuto (10 euro, spedizione inclusa se scegli la consegna a domicilio) e se sei già cliente CoopVoce, la transizione alla nuova offerta costa solo 9,90 euro una tantum. L’assistenza è sempre disponibile, 24 ore su 24, via chat, app o telefono, per qualsiasi dubbio o problema.

Insomma, EVO 250 sembra pensata per chi vuole liberarsi dalle preoccupazioni quotidiane legate al telefono e alla connessione: un pacchetto chiaro, senza sorprese e con tutti gli strumenti per rimanere sempre online, comunicare senza limiti e gestire al meglio la propria vita digitale. In un mondo in cui la connessione è sempre più centrale, CoopVoce prova a rendere tutto più semplice e trasparente, puntando su un’offerta che vuole accompagnarti ovunque senza complicazioni.