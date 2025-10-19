L’Europa digitalizza le frontiere con l’Entry/Exit System

Chi non ha mai provato quel brivido (o quella noia mortale) in coda, aspettando il toc-toc rassicurante – o meno – del timbro sul passaporto? Bene, se sei un viaggiatore extra-UE, preparati a dire addio a quella piccola, fisica testimonianza dei tuoi giri per il mondo. Il vecchio passaporto decorato sta per cedere il passo all’era digitale.

Addio timbri: i controlli aeroportuali diventano elettronici

Da qualche giorno, l’aria che si respira ai valichi di confine europei è un po’ più… elettronica. Il nuovo Entry/Exit System (EES) ha mosso i suoi primi passi in fase di test, e segna l’inizio di una rivoluzione, una di quelle silenziose ma destinate a cambiarci le abitudini di viaggio. L’obiettivo? Semplice: rendere i controlli di frontiera più veloci, più sicuri e, finalmente, un po’ più adatti al XXI secolo.

Diciamocelo, il timbro sul passaporto ha il suo fascino, un po’ vintage, ma è un metodo lento e, ammettiamolo, facilmente falsificabile. Con l’EES, invece, si passa alla registrazione elettronica. Entro il 10 aprile 2026, tutti i 29 Paesi Schengen saranno a regime: non appena metterai piede (o uscirai) per la prima volta dall’Unione Europea, dovrai solo presentare il tuo passaporto. Il sistema registrerà i tuoi dati anagrafici e, attenzione, anche quelli biometrici, come impronte digitali e foto del volto.

Non è un grande fratello, ma un upgrade necessario. Il punto è che, una volta che il tuo profilo sarà nel sistema, i passaggi successivi saranno incredibilmente rapidi. Niente più scartoffie, niente più attese interminabili mentre l’agente di frontiera cerca di decifrare se il timbro di tre anni fa è vero o meno. Il riconoscimento diventa quasi istantaneo. Addio code infinite, benvenuta efficienza aeroportuale!

Ma non è solo una questione di velocità. Questo sistema è pensato anche per chiudere un po’ di falle nella sicurezza. Con l’EES, ogni tuo movimento in entrata e in uscita viene registrato in tempo reale. Questo significa che le frodi documentali o, peggio ancora, i soggiorni prolungati oltre i 90 giorni consentiti (il limite per i brevi periodi), diventeranno molto più difficili da nascondere. Il sistema tiene il conto, e lo fa in modo implacabile.

L’UE rivoluziona i passaggi di confine con dati biometrici

Un dettaglio importante, che magari ti farà tirare un sospiro di sollievo: questa nuova tecnologia non riguarda i cittadini dell’Unione Europea, né quelli di alcuni Paesi amici come Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. È pensata unicamente per i viaggiatori provenienti da fuori l’UE che vengono per turismo o affari e si fermano per un massimo di tre mesi. E per chi si preoccupa della privacy, l’Europa è stata chiara: i dati raccolti rimarranno nel sistema per un periodo limitato — precisamente 3 anni e 1 giorno — dopodiché verranno cancellati in automatico. Quindi, non preoccuparti per un Grande Fratello eterno.

Per rendere questo passaggio il meno traumatico possibile, è già stata lanciata un’app utilissima, la Travel To Europe. Se sei un tipo previdente, puoi pre-registrare i tuoi dati prima ancora di partire. Scannerizzi il passaporto, fai un selfie veloce, indichi la tua destinazione, e puoi persino aggiungere i tuoi compagni di viaggio. In questo modo, quando sarai finalmente di fronte al gate di controllo, sarai già a metà dell’opera.

La Commissione Europea ci ha tenuto a sottolineare che questo è un passo gigantesco verso frontiere più smart e accoglienti. Certo, ci mancherà quel profumo di avventura che emanava il nostro passaporto pieno di timbri colorati. Ma se il prezzo da pagare per la nostalgia è una fila che si riduce da ore a pochi minuti, beh, credo che tutti saremo felici di accettare questo compromesso digitale. Il futuro del viaggio è già qui, e sembra proprio che sarà senza code!