Coopvoce: una valanga di giga ad un super prezzo mensile

Al giorno d’oggi ogni utente sfrutta costantemente il proprio piano tariffario per restare connesso con la sua vita digitale in modo da poter svolgere tutte le attività di cui ha bisogno, per farlo deve avere a disposizione un’offerta telefonica in grado di soddisfare le sue esigenze sotto ogni punto di vista e ovviamente permettergli di arrivare alla fine del mese senza preoccupazioni, scegliere una promozione adatta in questo senso rappresenta uno step fondamentale.

In Italia, i provider telefonici non mancano e per fortuna offrono cataloghi di offerta davvero vasti in grado di accontentare praticamente chiunque con prezzi stratificati e pensati per venire incontro alle esigenze di ogni consumatore, di conseguenza scegliere l’offerta giusta è davvero molto importante dal momento che le opzioni sono tante e trovare quella più giusta fa la differenza.

Un provider che potrebbe sicuramente interessarvi e l’italiana CoopVoce che ormai da diversi anni è rappresenta una vera e propria garanzia in termini di caratteristiche offerte ai consumatori, scopriamo insieme la sua ultima offerta che garantisce davvero tantissimi giga a chi decide di attivarla.

Tanti giga per navigare

L’offerta di cui parliamo oggi si chiama Evo 250 e garantisce 250 GB di traffico dati per navigare con minuti limitati e 1000 SMS verso tutti, il costo mensile ammonta a 9,99 € e l’offerta garantisce utili caratteristiche, in primis la possibilità di utilizzare tutti i propri Gia nell’Unione Europea per i primi 30 giorni di ogni viaggio, dunque non avrete a disposizione solo i giga in roaming bensì tutti i giga della vostra offerta, il prezzo è fissato per sempre, nessun vincolo e nessun costo extra e vi è anche la possibilità di attivare l’offerta tramite SPID.

L’offerta ha un costo di attivazione di 10 € dunque al primo giorno dovrete pagare un totale di 19,90 € che corrisponde al costo dell’attivazione più il primo mese di promozione, come se non bastasse l’offerta supporta sia la portabilità che la sim fisica o la eSIM.