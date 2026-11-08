HP OmniBook 5 Flip scende a 729,99€: il convertibile 2K su Amazon

Chi cerca un portatile capace di trasformarsi in tablet quando serve trova ora su Amazon HP OmniBook 5 Flip a 729,99€ invece di 929,99€, con uno sconto che sfiora il 22%. Si tratta di un notebook convertibile che si piega a stand per guardare video, si apre a tenda oppure si appiattisce come una superficie di disegno. Già questo basterebbe a renderlo un acquisto sensato, ma il dispositivo aggiunge un display 2K touch, un processore Intel Core 5 120U e ben 512 GB di archiviazione. Un insieme di caratteristiche che, a questa cifra, interessa parecchio a chi vuole un 2 in 1 versatile senza svuotare il portafoglio.

HP OmniBook 5 Flip tra intelligenza artificiale e cerniera a 360 gradi

Il cuore del convertibile è l’Intel Core 5 120U, un chip della famiglia Raptor Lake U che arriva fino a 5,0 GHz in Turbo Boost e mette a disposizione 10 core, 12 thread e 12 MB di cache L3. Non è un processore nato per i carichi pesanti. Punta piuttosto sull’efficienza energetica ed è adatto a chi passa la giornata tra documenti, videochiamate e multitasking leggero senza voler rinunciare alla fluidità. L’etichetta di AI PC trova riscontro nelle funzioni di Copilot di Microsoft, integrate direttamente in Windows 11 per portare l’intelligenza artificiale nelle attività di tutti i giorni.

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Sul fronte visivo c’è uno schermo da 14 pollici con risoluzione 2K (1920×1200), pannello IPS touch e formato 16:10. La resa è nitida e il vetro che corre da bordo a bordo aiuta sia nella lettura dei testi sia nella visione di contenuti multimediali. La vera particolarità resta però la cerniera a 360°, che consente quattro modalità d’uso: laptop, tablet, tenda e stand. Il portatile si adatta così senza fatica a contesti diversi, dalla scrivania dell’ufficio al tavolo di casa fino all’aula universitaria.

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Autonomia, porte e dotazione completa

Anche la scheda tecnica regala diversi spunti. L’archiviazione è affidata a un SSD PCIe NVMe da 512 GB, rapido e capiente quanto basta per la maggior parte degli utenti. La batteria da 68 Wh promette un’autonomia dichiarata fino a 15 ore e supporta la ricarica rapida, che permette di arrivare al 50% in appena 45 minuti. Per le videochiamate è presente una webcam da 5 MP con sensore IR e otturatore fisico, un dettaglio piccolo ma prezioso per chi tiene alla privacy.

La connettività non lascia scoperto quasi nulla. Il modello offre una porta USB C con DisplayPort e Power Delivery, un’uscita HDMI 2.1 e una USB A fino a 10 Gbps, mentre per il collegamento senza fili ci sono WiFi 6/6E e Bluetooth 5.3/5.4. Il notebook vanta inoltre la certificazione EPEAT Gold e impiega materiali riciclati destinati agli oceani. Peso di 1,62 kg e spessore di 18,4 mm completano un dispositivo pensato per essere portato in giro ogni giorno, che si tratti di università, ufficio o semplice utilizzo domestico.

Quanto costa ora HP OmniBook 5 Flip su Amazon

Il prezzo di HP OmniBook 5 Flip ha subito un calo netto e recente rispetto al listino precedente. Dai 929,99€ di partenza si scende infatti a 729,99€, con un risparmio concreto di 200€ su un portatile che mette insieme prestazioni adeguate, versatilità e un design curato. La promozione è attiva su Amazon, ma trattandosi di una categoria di prodotti in cui le offerte cambiano spesso, la disponibilità a questo prezzo potrebbe variare rapidamente.

Fonte: TecnoAndroid