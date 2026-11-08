App ATM Milano, dal 18 novembre nuova home e login da rifare

Dal 18 novembre i milanesi che si muovono con i mezzi pubblici troveranno sui loro telefoni una versione rinnovata dell’app ATM Milano. L’aggiornamento arriverà su Play Store e App Store, quindi sia per chi usa Android sia per chi ha in tasca un iPhone, e porterà con sé una schermata home ridisegnata e un menu di navigazione rivisto. L’obiettivo dichiarato è rendere più immediato l’accesso alle funzioni che servono davvero ogni giorno. Il passaggio alla nuova app però non sarà del tutto indolore e qualche accorgimento conviene tenerlo a mente per evitare brutte sorprese proprio al momento di salire su un tram o di passare i tornelli della metropolitana.

Credenziali da reinserire e un blackout di qualche ora

Il primo dettaglio da considerare riguarda l’accesso. Una volta installata la nuova versione, l’applicazione dimenticherà le credenziali salvate in precedenza e bisognerà quindi rifare il login con email e password. Per chi si affida a un password manager si tratta di una seccatura minima, questione di pochi secondi. Il discorso cambia per chi gestisce tutto a memoria e magari non ricorda più quale combinazione aveva scelto al momento della registrazione. Meglio recuperarla prima, insomma, piuttosto che ritrovarsi bloccati alla fermata.

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C’è poi una finestra temporale in cui il servizio digitale resterà fermo. Dalle ore 20 di martedì 17 novembre fino alla mattina del giorno successivo non sarà possibile né acquistare né utilizzare i biglietti tramite l’app, con ogni probabilità per un intervento sui server. Nessuno rimarrà comunque a piedi. Durante quelle ore si potrà viaggiare pagando direttamente a bordo di tram e autobus oppure ai tornelli della metropolitana con smartphone, smartwatch o carte contactless. Chi possiede un abbonamento potrà invece continuare a usarlo normalmente, senza alcuna differenza rispetto al solito.

Cosa succede ai biglietti acquistati senza account

Per la maggior parte degli utenti registrati il cambio sarà quasi trasparente. Dopo aver effettuato di nuovo l’accesso, ciascuno ritroverà nel proprio profilo i titoli di viaggio, gli abbonamenti e le fermate preferite che aveva già salvato. Nulla andrà perso, a patto appunto di rientrare con le proprie credenziali.

La situazione si complica per chi ha comprato un biglietto senza registrarsi, sfruttando la funzione di acquisto rapido. ATM fa sapere che questi titoli non potranno più essere utilizzati dopo l’aggiornamento. L’invito dell’azienda è quindi di consumarli entro il 17 novembre oppure di chiederne il rimborso compilando l’apposito modulo. Per ottenere la restituzione dell’importo serviranno alcune informazioni precise: l’indirizzo email usato al momento dell’acquisto e le coordinate bancarie complete, vale a dire codice IBAN, intestazione del conto e indirizzo del titolare.

Un capitolo a parte riguarda i biglietti associati a un codice PNR. Quelli già salvati all’interno di un account registrato resteranno disponibili anche con la nuova versione dell’applicazione, senza bisogno di fare nulla. Chi invece non ha un profilo dovrà inserire di nuovo il codice PNR nell’app aggiornata per recuperare i propri titoli di viaggio.

Fonte: TecnoAndroid