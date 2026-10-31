Cooler Master QUBE 540 Stainless Steel: acciaio a specchio 8K

Cooler Master ha presentato il QUBE 540 Stainless Steel, un’edizione speciale del modello standard arrivato sul mercato circa un anno fa che punta su un materiale decisamente insolito per un case. La struttura e la versatilità restano quelle già conosciute, ma i pannelli cambiano pelle e adottano l’acciaio inossidabile SUS304, scelto per la resistenza alla corrosione e per la rigidità che riesce a garantire.

Il lavoro sull’estetica è più raffinato di quanto sembri a prima vista. Gli stampi personalizzati mantengono intatta la geometria originale del QUBE 540, mentre le superfici ricevono due trattamenti distinti con funzioni diverse. All’esterno c’è una lucidatura a specchio 8K che rende il case riflettente. All’interno invece una finitura opaca satinata crea un contrasto discreto e aiuta a nascondere i piccoli graffi che possono comparire durante l’assemblaggio.

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Dodici fasi di lavorazione per un case in acciaio

Lavorare l’acciaio inossidabile non è come trattare i materiali che si trovano di solito nei case per PC. Servono attrezzature dedicate e processi controllati con attenzione, anche perché una superficie lucidata a specchio mette in evidenza ogni minimo difetto. Per questa Special Edition Cooler Master ha quindi rivisto i parametri di stampaggio, piegatura e formatura all’interno di un processo produttivo a dodici fasi.

Ogni pannello nasce come un pezzo unico, così da limitare le giunture superflue. Tra un passaggio chiave e l’altro è prevista una pulizia accurata che elimina polvere e impurità prima di procedere con la lavorazione successiva. Il risultato unisce pannelli resistenti alla corrosione con la compatibilità hardware già offerta dalla piattaforma QUBE e con un layout configurabile che resta uno dei punti forti del progetto.

Orientamento libero e spazio per hardware importante

Il nuovo QUBE 540 Stainless Steel può essere sistemato in orizzontale oppure in verticale, a seconda dello spazio disponibile sulla scrivania. Il pannello I/O e la maniglia di trasporto si possono montare in quattro posizioni differenti, in modo da avere sempre le porte a portata di mano anche dopo aver cambiato l’orientamento dello chassis.

Anche il raffreddamento si adatta alle esigenze di chi assembla. La parte superiore, quella anteriore e quella inferiore accolgono ciascuna un radiatore da 360 mm, a patto che in quella posizione non sia installato il pannello I/O. A questo si aggiunge una staffa superiore regolabile per il radiatore che offre ancora più margine di manovra in fase di montaggio.

Dentro trovano posto schede madri ATX, microATX e Mini ITX, dissipatori per CPU alti fino a 172 mm e schede grafiche lunghe fino a 415 mm quando non sono presenti ventole frontali. Gli alimentatori possono arrivare a 200 mm di lunghezza, mentre per la gestione dei cavi c’è uno spazio di 30 mm tra il vassoio della scheda madre e il pannello destro.

Sul fronte della connettività il case mette a disposizione una porta USB Type C da 20 Gbps, due porte USB Type A e un jack combinato per cuffie e microfono.

Il QUBE 540 Stainless Steel arriverà nei negozi a partire dall’11 novembre in una confezione speciale che include un gancio per il pannello frontale, gli accessori per il montaggio, una soluzione detergente specifica per l’acciaio inossidabile e un panno dedicato per mantenere la superficie lucida. Il prezzo consigliato al pubblico è di 125 euro.

Fonte: TecnoAndroid