Controllare ogni fotone: il salto quantistico della luce singola

Provate a pensare a cosa significherebbe avere il controllo totale sulla luce, non quella dei lampadari o dei fari delle auto, ma quella ridotta ai minimi termini: i singoli fotoni. Di solito, quando accendiamo una lampadina, veniamo investiti da miliardi di queste particelle in un caos primordiale che l’occhio umano percepisce come un flusso continuo. Eppure, la vera frontiera della tecnologia moderna si gioca sulla capacità di isolarli e “accenderli” uno per uno, come se fossero minuscoli interruttori atomici. Un team di ricercatori americani ha appena fatto centro in questa sfida, riuscendo a fare qualcosa che fino a ieri sembrava roba da film di supereroi: creare sorgenti di luce dove un solo atomo fuori posto decide tutto il gioco.

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Fotoni uno a uno: la nuova frontiera dei chip quantistici

La base di questa scoperta è un materiale che sembra quasi magico, il nitruro di boro esagonale. Si tratta di un cristallo bidimensionale, quindi sottilissimo, che nasconde al suo interno degli “emettitori quantistici”. Il problema dei ricercatori era che, fino a oggi, studiare questi piccoli motori di luce era frustrante: o riuscivi a vedere come emettevano il fotone, oppure riuscivi a vedere la loro struttura atomica, ma mai le due cose insieme. Era come cercare di riparare un orologio di precisione al buio, andando per tentativi. Grazie a un nuovo super microscopio chiamato QuEEN-M, gli scienziati hanno finalmente acceso la luce nel laboratorio, riuscendo a osservare contemporaneamente l’atomo e il fascio luminoso che produce.

Ma la vera svolta è arrivata quando hanno iniziato a “giocare” con gli strati di questo materiale, ruotandoli leggermente tra loro per creare quelle che chiamano interfacce twistate. Questo piccolo trucco architettonico ha scatenato un’esplosione di efficienza, aumentando l’emissione di luce fino a cento volte. Hanno persino scovato un emettitore che brilla di un blu purissimo, causato da una coppia di atomi di carbonio che si sono messi in fila in modo perfetto. La cosa incredibile è che ora, grazie a questa precisione, i ricercatori possono usare il fascio di elettroni come se fosse una penna stilografica atomica, andando a “scrivere” gli emettitori esattamente dove servono sul chip.

Perché tutto questo dovrebbe interessarci? Perché poter posizionare un singolo fotone con una precisione inferiore ai dieci nanometri è il segreto per costruire i computer del futuro o reti di comunicazione che nessuno potrà mai hackerare. Certo, non aspettatevi di trovare un generatore di fotoni singoli nel vostro prossimo smartphone domani mattina: i macchinari usati per questi test sono grandi, costosi e incredibilmente complessi. Tuttavia, la strada è tracciata. Abbiamo smesso di aspettare che la natura crei dei difetti casuali nei cristalli e abbiamo iniziato a progettarli noi, atomo dopo atomo, trasformando la teoria quantistica in una tecnologia che, un giorno, cambierà il modo in cui elaboriamo ogni singola informazione.