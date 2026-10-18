Control Resonant supera il milione di copie: novità in arrivo

Il traguardo del milione di copie vendute è ormai realtà per Control Resonant, l’ultima produzione firmata Remedy Entertainment. Si tratta di un risultato commerciale importante che arriva insieme a una promessa precisa da parte dello studio, visto che la software house ha fatto sapere di avere in serbo nuove novità legate al sequel della sua apprezzata serie. Un doppio annuncio che mette il gioco al centro dell’attenzione e che premia una scommessa tutt’altro che scontata. A dirla tutta il successo non sorprende più di tanto. Era soltanto una questione di tempo prima che il titolo riuscisse a tradurre in numeri concreti l’interesse raccolto fin dalle prime battute, perché attorno a questa avventura il dibattito tra i giocatori è stato acceso e costante. Per certi versi anche più del previsto.

Un Action RPG che ha diviso e incuriosito

Parte del merito va attribuita alla natura stessa del progetto. Control Resonant è stato definito lo strano Action RPG del momento, un’etichetta che rende bene l’idea di quanto il gioco si discosti da ciò che normalmente ci si aspetta da un seguito. Quando un’opera riesce a generare così tanta discussione è difficile che passi inosservata sugli scaffali, digitali o fisici che siano, e la soglia del milione lo dimostra in modo piuttosto chiaro. Il punto interessante sta proprio qui. Non si parla di un prodotto costruito per accontentare tutti con la solita formula collaudata, bensì di un’esperienza che ha scelto di prendere una strada propria. E nonostante questo, o forse proprio per questo, il pubblico ha risposto presente acquistando il gioco in numeri molto consistenti.

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Un sequel coraggioso e fuori dagli schemi

Il termine che ricorre più spesso quando si descrive il nuovo lavoro dello studio è coraggio. Control Resonant viene infatti considerato un sequel coraggiosissimo, capace di uscire dagli schemi tradizionali senza timore di spiazzare chi aveva amato il capitolo precedente. Una scelta rischiosa sulla carta, perché i seguiti tendono di solito a giocare sul sicuro e a replicare gli elementi che hanno decretato il successo dell’originale. Remedy ha invece preferito muoversi in un’altra direzione, e il riscontro commerciale sembra dare ragione a questa impostazione. Superare il milione di unità con un titolo così particolare non è un dettaglio da poco, soprattutto considerando che l’identità del gioco è tutto fuorché convenzionale. La serie, già apprezzata in passato, trova così una nuova conferma presso gli appassionati.

Le promesse di Remedy per il futuro

Accanto alla celebrazione del risultato raggiunto, lo sviluppatore ha voluto lanciare anche un segnale rivolto a chi segue con attenzione il franchise. Remedy Entertainment ha infatti promesso l’arrivo di ulteriori novità per il sequel, lasciando intendere che il lavoro attorno a Control Resonant non si ferma con il traguardo appena tagliato. Per il momento lo studio non ha aggiunto particolari su cosa riguarderanno questi aggiornamenti né sulle tempistiche previste. Di certo l’annuncio arriva in un momento favorevole, con il gioco che può contare su una base di giocatori ampia e su un’attenzione mediatica ancora alta. Il milione di copie vendute rappresenta la cifra ufficiale comunicata dallo studio finlandese per il nuovo capitolo, accompagnata dall’impegno a proporre altri contenuti dedicati alla serie.

Fonte: TecnoAndroid