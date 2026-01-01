Con Samsung Galaxy S26 potrebbe arrivare la modalità foto a 24 megapixel: equilibrio perfetto tra qualità e peso dei file

Samsung si prepara a migliorare ulteriormente il comparto fotografico dei suoi smartphone top di gamma. Secondo le ultime scoperte nel codice di Camera Assistant, la casa coreana sarebbe pronta a introdurre una delle funzioni più richieste dagli appassionati: la possibilità di scattare foto a 24 megapixel direttamente dall’app Fotocamera standard, senza dover passare per l’app professionale Expert RAW.

Samsung lavora a una nuova opzione per la fotocamera

Il riferimento alla risoluzione 24 MP è emerso nella più recente versione di Camera Assistant, l’app di supporto che consente agli utenti Galaxy di personalizzare il comportamento della fotocamera con impostazioni avanzate. Nel codice dell’update, infatti, sono stati individuati parametri che rimandano chiaramente all’introduzione di un nuovo profilo di scatto intermedio, compatibile con le modalità Foto e Ritratto dell’app preinstallata.

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Si tratterebbe di un’aggiunta mirata a colmare il divario tra gli scatti a 12 MP — noti per l’ottima gamma dinamica e i colori naturali — e quelli a 50 o 200 MP, che privilegiano il dettaglio ma generano file più pesanti e con una gamma dinamica inferiore.

Scatti a 24 MP: un nuovo equilibrio tra dettaglio e gestione del file

La nuova modalità a 24 megapixel promette di rappresentare il compromesso ideale per la maggior parte degli scenari d’uso:

Maggior dettaglio rispetto ai classici scatti a 12 MP.

Gamma dinamica più ampia rispetto ai file ad altissima risoluzione.

Dimensioni dei file contenute, ideali per l’uso quotidiano e la condivisione rapida.

In sostanza, Samsung sembra voler portare agli utenti Galaxy un’opzione “smart” che unisca l’immediatezza dell’app Fotocamera standard alle capacità di elaborazione professionale finora riservate a Expert RAW.

La funzione potrebbe debuttare con la serie Galaxy S26

Secondo le prime ipotesi, questa novità farà il suo debutto con la gamma Samsung Galaxy S26, attesa per il primo trimestre del 2026, e dovrebbe riguardare tutti i modelli: S26, S26+ e S26 Ultra. In seguito, l’azienda potrebbe rendere la funzione disponibile anche su alcuni modelli precedenti tramite aggiornamento software, come Galaxy S25 Ultra e S24 Ultra, compatibili a livello hardware.

Va ricordato che, allo stato attuale, la fotocamera standard dei Galaxy permette di scegliere solo tra 12 MP, 50 MP e 200 MP (quest’ultima opzione disponibile solo sui modelli Ultra). L’arrivo del formato 24 MP rappresenterebbe quindi una nuova soglia di flessibilità per l’esperienza fotografica mobile firmata Samsung.