Perplexity Computer arriva su Mac con una modalità tutta locale

Perplexity Computer sbarca sul Mac con una modalità completamente locale, che permette all’agente basato sull’intelligenza artificiale di lavorare direttamente sul dispositivo senza dover passare dal cloud. Si tratta di una novità che ricalca da vicino quanto già avvenuto su Windows 11 più o meno un mese fa e che mette al centro un tema molto sentito da chi usa questi strumenti ogni giorno, cioè la protezione delle informazioni personali.

Il concetto alla base è piuttosto semplice. Con questa modalità documenti, email e dati privati restano al sicuro sul computer dell’utente e non devono essere inviati altrove per essere elaborati. Per chi si limita a qualche domanda occasionale può sembrare un dettaglio tecnico, ma per molti altri rappresenta un vero e proprio cambio di passo nel modo di affidarsi a un assistente AI.

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Perché l’elaborazione locale fa la differenza

Il cambiamento pesa soprattutto in ambito professionale, dove capita spesso di dover gestire materiale riservato. Contratti, comunicazioni con i clienti, appunti interni e file di lavoro sono esattamente il genere di contenuti che nessuno ha voglia di vedere circolare fuori dal proprio dispositivo. Perplexity conosce bene questa esigenza e ha deciso di rispondere introducendo per Computer una modalità che funziona interamente sulla macchina dell’utente.

Il debutto sui computer Apple arriva dopo quello già visto sulla piattaforma di Microsoft e allinea così l’esperienza offerta sui due sistemi. Nel giro di poche settimane chi lavora con un Mac si ritrova con le stesse possibilità già concesse a chi utilizza un PC con Windows 11, senza dover rinunciare alla riservatezza dei propri dati in cambio delle funzioni più avanzate dell’agente.

Cosa sa fare Perplexity Computer sul Mac

Va chiarito subito un punto, perché Perplexity Computer non è il classico chatbot che si limita a rispondere alle domande in una finestra di testo. Parliamo di un agente capace di eseguire operazioni complesse e di interagire con le applicazioni installate sul Mac, muovendosi tra un programma e l’altro per portare a termine un compito dall’inizio alla fine.

In pratica lo strumento è in grado di organizzare attività, consultare documenti, analizzare informazioni e svolgere azioni attraverso più app contemporaneamente. La differenza rispetto a un normale assistente conversazionale è sostanziale, visto che qui non ci si ferma a un suggerimento ma si arriva a un risultato concreto all’interno del sistema, con tutti i passaggi intermedi gestiti in autonomia dall’intelligenza artificiale.

Un esempio aiuta a capire meglio come funziona nella vita di tutti i giorni. Computer può leggere le richieste arrivate tramite Mail e Messaggi, individuare tra queste le scadenze più importanti e preparare in automatico un elenco delle cose da fare all’interno dell’app Note, il tutto mantenendo le informazioni sul dispositivo grazie alla nuova modalità locale.

Fonte: TecnoAndroid