GTA 6, il preload manda in crisi le reti di alcuni operatori

Il preload di GTA 6 sta mettendo in seria difficoltà le reti di alcuni operatori telefonici in diverse parti del mondo, con rallentamenti e disagi che non riguardano soltanto chi sta scaricando il gioco ma finiscono per coinvolgere tutti gli utenti connessi. Era uno scenario che in tanti avevano messo in conto pensando al debutto di Grand Theft Auto 6 e adesso si è trasformato in realtà.

Dire che fosse prevedibile non è un’esagerazione. Già da parecchio tempo, immaginando il lancio del nuovo capitolo della saga, si dava quasi per scontato che un traffico di rete di proporzioni così enormi potesse creare qualche grattacapo alle infrastrutture. Il timore circolava ben prima che il gioco fosse disponibile e la fase di precaricamento ha confermato che quelle previsioni non erano affatto campate in aria.

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Cosa sta succedendo con il preload di GTA 6

Il funzionamento del preload è piuttosto semplice. Consente di scaricare in anticipo i file di un titolo così da poterlo avviare appena scatta lo sblocco, senza dover attendere la fine del download proprio nel momento più atteso. Per i giocatori è una comodità notevole, per chi gestisce le linee molto meno. Quando una massa gigantesca di persone avvia lo stesso scaricamento più o meno in contemporanea, la banda disponibile si assottiglia e la congestione delle reti diventa difficile da evitare.

Nel caso di GTA 6 l’attesa accumulata ha fatto il resto. Non si parla di un videogioco qualsiasi ma di uno dei progetti più desiderati in assoluto, e l’impazienza di averlo pronto sul proprio dispositivo ha spinto un numero impressionante di utenti a lanciare il download appena possibile. Il risultato è un picco di richieste concentrato in una finestra temporale ristretta, esattamente la situazione che mette sotto stress qualsiasi infrastruttura di telecomunicazioni.

Operatori telefonici in affanno e disagi per tutti

L’aspetto più curioso della vicenda è che i problemi non restano confinati ai fan della serie. La rete è una risorsa condivisa e quando una parte consistente della capacità viene assorbita da un singolo evento, chiunque sia collegato può accorgersene. Chi naviga, guarda un video in streaming o lavora da casa rischia di ritrovarsi con una connessione più lenta del solito pur non avendo nulla a che fare con il precaricamento del gioco.

Va precisato che il fenomeno non sta interessando l’intero pianeta in modo uniforme. Le difficoltà si sono manifestate in alcune aree specifiche, dove evidentemente la combinazione tra numero di download simultanei e capacità delle linee ha creato il classico collo di bottiglia. Altrove il preload di Grand Theft Auto 6 sembra procedere senza intoppi particolari, a dimostrazione che molto dipende dalla struttura delle singole reti e dal carico che si trovano a sostenere.

Resta comunque un episodio che dice parecchio sulla portata di questo lancio. Capita di rado che un videogioco riesca a incidere in modo così tangibile sul funzionamento delle reti degli operatori, eppure il titolo ci è riuscito ancora prima di essere effettivamente giocabile. Quel che si temeva quando si immaginava l’uscita di GTA 6 è puntualmente accaduto con il preload, che in alcune parti del mondo ha congestionato le linee e generato problemi per tutti gli utenti connessi.

Fonte: TecnoAndroid