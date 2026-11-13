The Witcher 4 è il gioco più atteso ai Golden Joystick Awards

Vincere un premio prima ancora di arrivare nei negozi può sembrare soltanto un motivo per festeggiare, ma per CD Projekt Red il riconoscimento ottenuto da The Witcher 4 ai Golden Joystick Awards 2026 ha un sapore più complesso. Il nuovo capitolo della saga dello strigo si è infatti aggiudicato il titolo di Most Wanted Game, cioè il gioco più atteso dal pubblico, e lo studio polacco ora sente addosso il peso di quella che definisce apertamente una “grande responsabilità”. Raccogliere l’eredità di uno dei giochi di ruolo più acclamati di sempre era già di per sé una bella pressione. L’entusiasmo dei giocatori non fa che alzare ulteriormente l’asticella, e gli sviluppatori sembrano saperlo benissimo.

Il premio e le parole di Małgorzata Mitręga

La consegna del riconoscimento è arrivata quasi in chiusura della serata, quando Resident Evil Requiem era appena stato annunciato come il grande vincitore dell’edizione. A salire sul palco per conto dello studio è stata Małgorzata Mitręga, production director di CDPR, apparsa un po’ intimorita dalle luci e dalla platea mentre ritirava il premio. Nella categoria riservata ai titoli più desiderati, il nuovo progetto ambientato nell’universo di Geralt ha avuto la meglio su concorrenti tutt’altro che leggeri come Fable e Resident Evil Veronica.

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Il breve discorso della dirigente è stato diretto e molto sincero. “Per noi è un onore enorme, davvero enorme, ma è anche una grande responsabilità. Lo sappiamo tutti”, ha detto. “Stiamo lavorando sodo, ci stiamo mettendo cuore e anima, tutte le competenze e tutta la passione che abbiamo, e momenti come questo sono una spinta incredibile per noi, per la nostra resistenza, per andare avanti e consegnarvi il gioco quando sarà il momento giusto.” Un intervento spontaneo e senza filtri, anche nel linguaggio, che lascia intravedere quanto il team senta il legame con la propria comunità di appassionati.

Tra il seguito più atteso e una nuova espansione

Il lavoro della software house, però, non si limita al sequel di quello che molti considerano il gioco di ruolo simbolo della sua generazione. All’orizzonte c’è anche Songs of the Past, il nuovo contenuto aggiuntivo in arrivo nel 2027, che ha il compito di ampliare l’avventura in un modo che risulti significativo e rispettoso nei confronti dell’opera originale. Un doppio impegno che, inevitabilmente, si somma alle aspettative legate al prossimo capitolo principale.

Proprio su questa espansione lo studio ha preso una decisione piuttosto delicata. CDPR ha confermato di aver collaborato con un’azienda specializzata in intelligenza artificiale per ritoccare la voce polacca di Geralt. L’attore Jacek Rozenek, storico interprete del personaggio, ha visto infatti cambiare la propria voce in seguito a un ictus subito nel 2019. L’intervento tecnologico è stato realizzato soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione dello stesso doppiatore, un passaggio che la compagnia ha voluto sottolineare.

Nel frattempo la squadra di CD Projekt Red continua a rafforzarsi. La casa che sta lavorando sia a Cyberpunk 2 sia a The Witcher 4 ha accolto tra le proprie fila tre ex figure di primo piano di Kingdom Come: Deliverance, andando a comporre una sorta di squadra dei sogni dei giochi di ruolo paragonata da molti agli Avengers.

Fonte: TecnoAndroid