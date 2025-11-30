Comet: Black Friday eccezionale con OFFERTE a prezzi mai visti

Quando vedi le offerte del Black Friday di Comet, ti accorgi subito che è il momento giusto per concederti ciò che desideri e, allo stesso tempo, preparare con anticipo quel periodo dell’anno in cui scegli un dono per chi ami. Ogni scelta diventa più semplice perché puoi cogliere sconti che alleggeriscono il budget senza rinunciare a qualità e affidabilità. È un’occasione preziosa, soprattutto se vuoi evitare gli acquisti dell’ultimo minuto e vivere le settimane che precedono il Natale con un’idea più chiara di ciò che hai già messo da parte. Ciò che colpisce è la varietà pensata per rispondere a desideri diversi: puoi puntare a migliorare gli spazi, scegliere uno schermo capace di rendere più piacevole un film oppure trovare un dispositivo che custodisca immagini e ricordi che porterai con te nel tempo. Nel momento in cui decidi di approfittarne, sai che stai unendo convenienza e utilità.

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Le proposte del momento targate Comet

Nello spazio dedicato agli sconti emerge la Bosch lavastoviglie SMS4EMI06E in finitura inox proposta da Comet a 549 euro, perfetta per dare ordine e brillantezza alla cucina. Chi ama conservare immagini e istanti importanti trova nell’Xiaomi Smartphone 15T 12/256GB Black con Photoprinter Pro a 499 euro un’accoppiata in grado di trasformare ogni scatto in memoria tangibile. Per l’intrattenimento domestico brilla la Haier TV QLED da 65’’ a 479 euro, mentre la compatta Acer Aspire Lite 4/128GB si presenta a 199 euro.

Nel campo della produttività, il Logitech M705 a 29,90 euro permette movimenti precisi, mentre per chi ama il gaming EA Sports FC 26 per Switch viene offerto a 34,99 euro insieme alle Cellularline BTSEEKTWSB blu, disponibili solo da Comet a 14,99 euro. Per la cura della casa risalta la Dyson V10 Origin a 299 euro, mentre chi desidera immagini di grande impatto può scegliere la Haier TV MiniLED da 75’’ a 999 euro. Chiude la selezione la coppia composta dal Dragon Shock Photon Bluetooth nero e dal Dragon Shock Poptop Compact manga, entrambi da Comet a 29,99 euro.